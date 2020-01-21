Новости

В Перми подрядчика оштрафовали на 3,5 миллиона за плохую уборку снега 12:58
Песков рассказал о первой встрече Путина и Джонсона 12:55
В Башкирии главой района впервые стала женщина 12:55
В Псковской области нашли останки детей, расстрелянных нацистами 12:54
Жителей Алтая предупредили еще об одном мощном снежном шторме 12:53
Минск и Уфа создадут СП на основе высокотехнологичных производств 12:49
"Спартак" и ЦСКА не вошли в топ-200 сильнейших футбольных клубов мира 12:48
Томский губернатор озвучил вероятные причины пожара с 11 погибшими 12:48
Стало известно, на каких направлениях сильнее всего подешевели авиабилеты 12:44
Страдающих от алкоголизма нарушителей предложили лечить принудительно 12:44
В России стартовали продажи обновленного Datsun on-DO 12:42
Аксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС 12:42
Кот Мостик предложил приютить собак с острова Тузла 12:40
Ольга Бузова установила рекорд в Instagram 12:40
МИД раскритиковал дестабилизацию США ситуации в Венесуэле 12:38
Сбербанк столкнулся с мощнейшей DDOS-атакой 12:37
В Подмосковье откроют обелиск дворянскому роду Бибиковых 12:32
РПЛ уступила чемпионату Украины в рейтинге сильнейших лиг мира 12:31
Роскомнадзор за год изъял из продажи 56,5 тысячи sim-карт 12:25
Актера Сергея Королева обокрали в гостиничном номере 12:25
Уникальные фрески городища Афрасиаб перевели в формат 3D 12:11
Из аптек изымают некачественное лекарство против боли и спазмов 12:07
Рогозин подарил Лукашенко перчатку, побывавшую в космосе 12:06
Вышел первый трейлер сериала "Великая" о Екатерине II с Эль Фаннинг 12:05
Много ли эксклюзива в Subaru XV в комплектации Tokyo 12:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
21.01.2020 12:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Томский губернатор озвучил вероятные причины пожара с 11 погибшими

Текст: Наталья Граф (Томск)

Глава Томской области Сергей Жвачкин озвучил предварительные причины пожара в деревянном бараке в поселке Причулымский, при котором погибли 11 человек. Это изношенная электропроводка и отопление электрическими обогревателями.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области
Появилось видео пожара под Томском, при котором погибли 11 человек

- Предварительно, в каждой комнате, где проживали эти люди, стояли дополнительные нагревательные элементы, - заявил губернатор в официальном аккаунте администрации Томской области в социальных сетях. - Мы видели на месте, что проводка просто с дерева переброшена, времянка.

Шансов спастись у проживающих в бараке практически не было. Сухое старое здание сгорело как спичка.

- Мало того, что люди жили в непредназначенном для этого здании, так еще и на окнах в нем были установлены решетки. Следователи установят причины пожара, виновные в трагедии понесут наказание, - подчеркнул Сергей Жвачкин.

Губернатор Томской области выразил глубокие соболезнования узбекской диаспоре и семье погибшей россиянки.

Как выяснилось, ранее прокуратура находила нарушения на данной пилораме. Последняя проверка деятельности ООО "Грин Вуд", происходила в 2017 году, по итогам которой предприятию вынесли предписание об устранении замечаний.

Напомним, сегодня в 04.05 по местному времени в поселке Причулымский загорелся одноэтажный деревянный барак, в котором проживали работники местной лесопилорамы. При пожаре погибли 10 граждан Узбекистана и одна гражданка РФ. Спастись удалось только двум рабочим. Возбждено уголовное дело.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Песков рассказал о первой встрече Путина и Джонсона
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
В России могут ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа
Иран заявил о попадании двух ракет в украинский Boeing
В Китае для больных пневмонией нового типа открыли девять госпиталей
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов