Томский губернатор озвучил вероятные причины пожара с 11 погибшими

Глава Томской области Сергей Жвачкин озвучил предварительные причины пожара в деревянном бараке в поселке Причулымский, при котором погибли 11 человек. Это изношенная электропроводка и отопление электрическими обогревателями.

- Предварительно, в каждой комнате, где проживали эти люди, стояли дополнительные нагревательные элементы, - заявил губернатор в официальном аккаунте администрации Томской области в социальных сетях. - Мы видели на месте, что проводка просто с дерева переброшена, времянка.

Шансов спастись у проживающих в бараке практически не было. Сухое старое здание сгорело как спичка.

- Мало того, что люди жили в непредназначенном для этого здании, так еще и на окнах в нем были установлены решетки. Следователи установят причины пожара, виновные в трагедии понесут наказание, - подчеркнул Сергей Жвачкин.

Губернатор Томской области выразил глубокие соболезнования узбекской диаспоре и семье погибшей россиянки.

Как выяснилось, ранее прокуратура находила нарушения на данной пилораме. Последняя проверка деятельности ООО "Грин Вуд", происходила в 2017 году, по итогам которой предприятию вынесли предписание об устранении замечаний.

Напомним, сегодня в 04.05 по местному времени в поселке Причулымский загорелся одноэтажный деревянный барак, в котором проживали работники местной лесопилорамы. При пожаре погибли 10 граждан Узбекистана и одна гражданка РФ. Спастись удалось только двум рабочим. Возбждено уголовное дело.