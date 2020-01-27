Полпред Юрий Чайка назвал ключевой задачей борьбу с коррупцией на Кавказе

В понедельник Юрий Чайка, назначенный на должность полномочного представителя президента в СКФО, провел первое совещание в Пятигорске. На встрече в столице федерального округа с главами субъектов и журналистами его представил заместитель руководителя администрации президента РФ Владимир Островенко.

В своем выступлении Юрий Чайка отметил, что приоритетным направлением работы станет борьба с коррупцией на Северном Кавказе.

- Основным препятствием для успешной реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов округа, является коррупция, - сказал новый полпред. - Наибольшим коррупционным рискам в округе подвержены сферы освоения бюджетных средств, распоряжения государственным и муниципальным имуществом, контрольно-разрешительная система.

Он также отметил, что эти сферы более остальных подвержены клановости, а меры по урегулированию этой ситуации повсеместно не принимаются. Па его словам, за прошедший год почти три процента от всех преступлений в округе пришлось на коррупцию. Это в два раза больше среднероссийских показателей.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего Генерального прокурора Юрия Чайки своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе. Указ опубликован на сайте Кремля. Занимавший эту должность Александр Матовников стал заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками.