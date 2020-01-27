Имущество одного из первых российских автозаводов все-таки продали

Главный сборочный корпус и земельный участок Таганрогского автомобильного завода продан за 81,7 миллиона рублей. Об этом говорится в официальном сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Первоначальная цена участка (площадь 183,5 тысяч квадратных метров) и главного сборочного корпуса с пристройками (81,3 тысяч квадратных метров) составляла 181 миллион рублей. Однако покупателей не нашлось и организаторам торгов пришлось снизить цену. Покупателем стало ООО "ВторЧерМет", занимающееся оптовой торговлей ломом цветных, драгоценных и черных металлов.

Напомним, что ТагАЗ был построен в 1998 году на базе Таганрогского комбайнового завода по лицензии южнокорейской компании Daewoo Motors.

Под брендом Doninvest здесь выпускали лицензионные копии Daewoo, Chery (Vortex), JAC и SsangYong, несколько моделей Hyundai, Citroen и BYD. Изготавливались также автомобили собственного производства под маркой Tagaz. В 2008 году в Таганроге собрали 106,3 тысячи автомобилей.

В 2009 году у предприятия начались финансовые трудности, а в 2014-м завод был признан банкротом. Долг составил около 31 миллиарда рублей.