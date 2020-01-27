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27.01.2020 18:29
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Краснодар" отменил игру с китайским клубом из города Ухань

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

В расписании контрольных товарищеских матчей, которые футбольный клуб "Краснодар" планирует провести на втором тренировочном сборе в Испании, произошло изменение. Из него исчез поединок с клубом "Ухань Залл" из Китая, который был назначен до этого на 10 февраля.

Фото: iStock
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Как уже сообщалось, этот тренировочный сбор "быки" проведут в испанском городе Марбелья с 30 января по 10 февраля. Еще накануне, по информации сайта "горожан", стало известно, что кубанцы должны были провести четыре контрольных поединка: со шведским "Мальме" (2 февраля), чешской "Викторией" (7 февраля, утром), норвежским "Мьендаленом" (7 февраля, вечером) и китайским клубом "Ухань Залл" (10 февраля).

И вот, как сегодня днем стало известно, встреча с коллективом из КНР (в первенстве Китая в минувшем сезоне он занял шестое место) не состоится. По сообщению пресс-службы южан, это произошло по причине "корректировки расписания сборов".

Впрочем, не исключено, что отмена игры напрямую связана с тем, что именно китайский город Ухань стал эпицентром нового коронавируса.

Пока "быки" не уточняли, сыграет ли 10 февраля "Краснодар" с какой-либо другой командой в контрольном поединке в Испании.

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