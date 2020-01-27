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27.01.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Renault и Nissan возобновят совместную разработку новых моделей

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Renault Фото: Пресс-служба Renault
Фото: Пресс-служба Renault

В Альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi планируют снова совместно разрабатывать автомобили. Как сообщает портал Automotive News Europe, совет директоров 30 января проведет встречу в Японии, на которой обсудят возобновление совместных научно-исследовательских проектов.

Несмотря на то, что отношениям альянса был нанесен серьезный удар, инженерные команды Renault и Nissan готовы к совместной коллаборации. Ведь использование совместных технологий, силовых установок и автомобильных платформ позволит сэкономить.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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В рамках электрификации и автоматизации транспортных средств в 2017 году бывший глава альянса Карлос Гон принял стратегический план "Альянс 2022", в котором были прописаны средства достижения максимальной синергии. В связи с делом и последовавших увольнений топ-менеджера со всех постов многие проекты были закрыты либо заморожены.

Главные инженеры Renault и Nissan также обсудят и вопрос взаимодействия в сфере гибридов. В данный момент каждый из трех основных участников альянса создал свою систему, но она считается недостаточно эффективной.

Известно, что Nissan начнет использовать разработанную в Renault технологию E-Tech в кроссовере Juke, Renault в свою очередь оснастит модель Kadjar "ниссановской" e-Power. Mitsubishi планирует поделиться со своими партнерами собственной гибридной установкой от Outlander PHEV.

К слову, ранее концерн Nissan опроверг информацию о выходе из альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

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#Renault #Nissan