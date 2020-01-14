Nissan опроверг информацию о выходе из альянса с Renault и Mitsubishi

Накануне появились сообщения, что Nissan может выйти из альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Причиной ухода называлось многолетнее напряжение и кризис в связи с делом бывшего главы альянса Карлоса Гона.

Теперь стало известно, что японский автомобильный концерн Nissan не имеет планов по выходу из альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Как заявили в пресс-службе марки, объединение является источником конкурентоспособности Nissan, помогающим компании добиваться устойчивого экономического роста и прибыли.

Отмечается, что руководство альянса является единственным органом, уполномоченным принимать организационные решения и вести управленческую деятельность.

"В последнее время в международных СМИ появились спекулятивные сообщения о позиции Nissan в отношении альянса. Вопреки утверждениям в этих статьях, Nissan никоим образом не рассматривает возможность роспуска альянса", - подчеркнули в компании.

К слову, предполагаемый план включал в себя разрыв отношений с Renault и Mitsubishi в технической и производственной областях, а также выход из совместных проектов и кадровые перестановки в руководстве альянса.