Российские спортсмены выразили соболезнования в связи с гибелью Брайанта

Представители российского спорта вместе со своими коллегами скорбят о смерти одного из величайших баскетболистов мира Коби Брайанта, который погиб в результате крушения вертолета в США.

Свои соболезнования в связи с трагедией выразила сборная России по футболу. "Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби", - говорится в сообщении в Twitter.

Не может поверить в произошедшее и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. "Я убит горем, не могу поверить в это. Благодарю Бога, что мне выпал шанс встретиться с тобой. RIP, легенда", - написал Овечкин на своей странице в Twitter.

"Я знал этого человека лично. Коби ко мне очень хорошо относился, когда мы встречались. Он был легендой в баскетбольном мире, да и во всем мире в целом. Это трудный момент, все еще не могу в это поверить. Мы виделись с ним три или четыре раза, он всегда узнавал меня и жал мне руку", - цитирует слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир.

Свои соболезнования в связи с гибелью Брайанта выразила и Мария Шарапова. "Это невероятно сложно принять. Никогда не забуду щедрость и время, отведенное мне Коби в некоторые из трудных моментов. Всегда буду благодарна. Мое сердце с тобой и твоей прекрасной семьей", - написала теннисистка в Twitter.

Не осталась в стороне от трагедии и Федерация хоккея России. В Twitter ФХР выразила соболезнования семье, близким и всем поклонникам таланта Брайанта, который погиб вместе со своей дочерью Джанной.