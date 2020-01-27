Сеул подтвердил четвертый случай заражения новым коронавирусом

В Южной Корее зарегистрирован четвертый случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Четвертым заболевшим стал 55-летний гражданин Южной Кореи, который 20 января вернулся из Уханя. На момент въезда в страну у него не было симптомов заболевания. Жар и мышечные боли у мужчины появились спустя четыре дня. Еще через сутки у него была диагностирована пневмония. Анализы подтвердили заражение новым коронавирусом.

Ранее было известно о трех инфицированных. Двое заболевших прибыли из Китая и были задержаны в аэропорту, еще у одного человека симптомы проявились уже после въезда в Южню Корею, пишет РИА Новости. Сейчас медики пытаются установить всех, с кем контактировали зараженные. Выяснилось, что один из тех, кто общался с заболевшими - работник отеля. У него обнаружены симптомы, похожие на те, что вызывает вирус. В отеле проведена дезинфекция.

Отметим, что только за сутки китайские власти зарегистрировали 769 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 24 человека скончались, и только два пациента были выписаны из больниц домой. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.

Один из ведущих вирусологов КНР, академик Китайской академии инженерных наук Вэнь Юймэй предположил, что эффект от предпринимаемых властями Китая мер по профилактике эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV будет заметен через 20 дней, и темпы распространения вируса могут замедлиться.