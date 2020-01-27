СМИ: Пилот вертолета Брайанта предотвратил гибель людей на земле

Пилот вертолета Коби Брайанта, разбившегося в воскресенье в 30 милях от Лос-Анджелеса, смог предотвратить гибель людей на земле. Об этом со ссылкой на телеканал WFAA сообщает "Газета.ru".

По имеющимся в распоряжении телеканала данным, управлявший летательным аппаратом Ара Забаян в последний момент сумел увести падающий вертолет от жилых пригородов Лос-Анджелеса.

Напомним, что крушение вертолета унесло жизни девяти человек, включая легенду баскетбола, двукратного олимпийского чемпиона, а также одного из лучших игроков в истории НБА Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джанны.

Также стали известны личности еще четырех погибших - партнер дочери Брайанта по баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее родители Джон и Кери. Еще одной жертвой трагедии стала ассистент тренера баскетбольной команды Кристина Мозер.