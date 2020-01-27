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27.01.2020 08:01
Рубрика: Спорт

Во время матчей НБА почтили память Коби Брайанта

Текст: Максим Домчев
Во время всех матчей регулярного чемпионата НБА, сыгранных минувшей ночью, почтили память погибшего в крушении вертолета Кобе Брайанта.

Руководство НБА, игроки, тренеры и болельщики почтили память выдающегося баскетболиста Кобе Брайанта. Комиссионер лиги Адам Сильвер выразил соболезнования семье легенды баскетбола, всем близким и тем, кто его знал.

Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
В авиакатастрофе с Коби Брайантом погибли девять человек

"Наша баскетбольная лига опустошена трагической кончиной Коби Брайанта и его дочери Джанны, - говорится в сообщении на сайте организации. - В течение 20 сезонов Коби показывал нам, что возможно, когда замечательный талант сочетается с абсолютной преданностью победе. Он был одним из самых выдающихся игроков в истории и добился легендарных достижений: пять чемпионств в НБА, награда MVP, 18 Матчей звезд НБА и две золотые олимпийские медали. Но больше всего его будут помнить за то, что он вдохновлял людей по всему миру взять в руки баскетбольный мяч и соревноваться в меру своих возможностей".

Все матчи НБА в воскресенье начались с минуты молчания в память о Брайанте, его дочери Джанне и остальных жертв крушения вертолета. Многие игроки в это время не могли сдержать слез.

В начале всех матчей игроки синхронно нарушили правила 24 секунд на владение мячом и 8 секунд на выход со своей половины площадки. Именно под номерами 24 и 8 во время своей игровой карьеры выступал Брайант.

Фото: AP Photo/Michael Owen Baker
Российские спортсмены выразили соболезнования в связи с гибелью Брайанта

Не смогли сдержать слез и те, кто в этот вечер не играл. Несколько дней назад Леброн Джеймс побил рекорд Брайанта по количеству очков, набранных в регулярных чемпионатах НБА. Бывшая звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" тепло поздравил Джеймса с этим успехом. И когда нынешний лидер "Лейкерс" узнал о гибели Брайанта, то не смог сдержать слез.

Бывший партнер Брайанта по команде Шакил О'Нил с трудом смог выразить свои эмоции после этой трагедии. "Не хватает слов, чтобы выразить всю боль, которую испытываю в связи с трагической потерей моей племянницы Джиджи и моего брата Коби Брайанта, - написал он в Twitter. - Люблю тебя. Мне будет тебя не хватать. Мои соболезнования семье Брайанта и семьям других погибших. Сейчас мне очень плохо".

Спорт Баскетбол В мире США Общество Утраты РГ-Фото

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