Новости

В "Ведьмаке" сыграет Грэм Мактавиш, "гном Двалин" из "Хоббита" 10:50
"Плохие парни навсегда" возглавили российский прокат 10:25
Сериал про Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором заморозили 26.01.2020
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей смертельной болезни 26.01.2020
Вышел новый трейлер биографической драмы "Калашников" 24.01.2020

Вышел русский трейлер сериала HBO с Николь Кидман "Отыграть назад"

Новости
    27.01.2020, 11:40
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале сервиса Amediateka опубликован русский трейлер многосерийного психологического триллера HBO "Отыграть назад" (The Undoing) - с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях. В основе сценария - книга Джин Ханфф Корелиц "Ты должна была знать".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый трейлер биографической драмы "Калашников"

Кидман играет преуспевающего нью-йоркского психотерапевта Грейс, Грант - ее мужа. И все у них гладко и перспективно. До момента, как Грейс узнает, что ее супруг - не совсем тот человек, которого она знала пятнадцать лет брака. И это особо примечательно с учетом, что женщина - эксперт по отношениям и автор соответствующей книги.

Режиссер - лауреат "Оскара" и "Эмми" Сюзанна Бир ("Ночной администратор", "То, что мы потеряли"), сценарной адаптацией занимался Дэвид Э. Келли ("Большая маленькая ложь", "Голиаф", "Мистер Мерседес").

В других ролях: Дональд Сазерленд, Исмаэль Круз ("Мандалорец", "Рэй Донован"), Майкл Дивайн ("Карточный домик", "Удивительная миссис Мейзел"), Нома Думезвени ("Доктор Кто"), Лили Рэйб ("Американская история ужасов").

Премьера первого сезона из шести эпизодов - в мае.

Новости

Вышел трейлер "чернобыльского" триллера "Запретная зона" 24.01.2020
Песня "Тату" "Я сошла с ума" стала "платиновой" в Великобритании 24.01.2020
Юрий Лоза заподозрил, что его хотят отравить ядом кураре 24.01.2020
Вышел трейлер фантастического хоррора "Вивариум" 24.01.2020
⧣ США
Фото: Richard Shotwell/Invision/AP
Брэд Питт отозвался на слухи о его возвращении к бывшей жене 24.01.2020
Начались съемки нового фильма Гильермо дель Торо 24.01.2020
Вышел трейлер фильма о скандале "Иран - контрас" с Аффлеком и Дефо 24.01.2020
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Netflix
Официально: Netflix выпустит аниме "Ведьмак: Кошмар Волка" 23.01.2020
Назван самый популярный сериал Netflix 23.01.2020
Умер один из участников комик-группы "Монти Пайтон" Терри Джонс 22.01.2020
⧣ трейлер
Фото: youtube.com
Вышел трейлер финального сезона мультсериала "Войны клонов" 22.01.2020
Вышел трейлер "Секретных материалов Спенсера" с Марком Уолбергом 21.01.2020
Вышел русский трейлер продолжения "Большого Лебовски" 21.01.2020