Вышел русский трейлер сериала HBO с Николь Кидман "Отыграть назад"

На YouTube-канале сервиса Amediateka опубликован русский трейлер многосерийного психологического триллера HBO "Отыграть назад" (The Undoing) - с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях. В основе сценария - книга Джин Ханфф Корелиц "Ты должна была знать".

Кидман играет преуспевающего нью-йоркского психотерапевта Грейс, Грант - ее мужа. И все у них гладко и перспективно. До момента, как Грейс узнает, что ее супруг - не совсем тот человек, которого она знала пятнадцать лет брака. И это особо примечательно с учетом, что женщина - эксперт по отношениям и автор соответствующей книги.

Режиссер - лауреат "Оскара" и "Эмми" Сюзанна Бир ("Ночной администратор", "То, что мы потеряли"), сценарной адаптацией занимался Дэвид Э. Келли ("Большая маленькая ложь", "Голиаф", "Мистер Мерседес").

В других ролях: Дональд Сазерленд, Исмаэль Круз ("Мандалорец", "Рэй Донован"), Майкл Дивайн ("Карточный домик", "Удивительная миссис Мейзел"), Нома Думезвени ("Доктор Кто"), Лили Рэйб ("Американская история ужасов").

Премьера первого сезона из шести эпизодов - в мае.