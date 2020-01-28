Адвокат Ассанжа заявил об ухудшении состояния его здоровья

По ее словам, неспособность как следует выстроить свою защиту, только усугубляет дело. Адвокат также критикует британские власти за то, что он содержится в неподобающих условиях, не отвечающих минимально необходимым условиям жизни. Причем, такие действия ничем не обоснованы.

Ранее Магистратский Вестминстерский суд Лондона перенес слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США с февраля на май. Очередное заседание назначено на 19 февраля. Основатель WikiLeaks будет участвовать в нем по видеосвязи, сейчас он находится в тюрьме строгого режима. По данным адвоката, контакты заключенного с защитой ограничены. Юристы настаивают на кандидатурах тех врачей, которых выберет сам Ассанж.

Джулиан Ассанж был обвинен в 2010 году в Швеции в сексуальных домогательствах. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. В апреле 2019 года Ассанжа задержали по запросу американцев. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. В случае выдачи в США правозащитнику грозит длительное тюремное заключение.