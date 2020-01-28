Адвокат Ассанжа заявил об ухудшении состояния его здоровья

Новости

Видео: вертолеты Ми-35 и Ми-28 отработали штурмовку в горах Кавказа 15:08
По факту схода вагонов под Иркутском возбуждено дело 15:04
Быстров: Ситуация с Кокориным - стандартная история для нашего футбола 14:58
В Перми начались выплаты пострадавшим при ЧП в мини-отеле 14:55
В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа 14:52
Актер Евгений Романцов пропал в Санкт-Петербурге 14:51
Жена Кокорина сообщила, что его перевели во вторую команду "Зенита" 14:50
Суд Севастополя признал мошенничеством продажу комнат в самострое 14:50
Япония направила чартер в Ухань для эвакуации своих граждан 14:47
Видео: внедорожник чудом избежал трех подряд смертельных аварий 14:47
В Северодвинске неисправный датчик показал повышение уровня радиации 14:41
Отец оставленных в Шереметьево детей объяснил свой поступок 14:40
В Госдуме оценили эстонские обвинения о фальсификации истории в РФ 14:37
ВОЗ: 71 процент заболевших коронавирусом за пределами Китая - мужчины 14:34
Лукашенко поручил принять меры по обеспечению жильем сельских специалистов 14:30
Найденный в могиле I века артефакт оказался римской косметичкой 14:29
Немецкий бизнес просит канцлера ФРГ приехать в Москву на 75-летие Победы 14:28
На аукционе в США проданы золотые туалеты Фрэнка Синатры 14:28
Пассажиры экстренно севшего в Сибири рейса вылетят резервным бортом 14:28
Москвичку осудили на два года колонии за ложные сообщения о минировании 14:27
На приграничных железных дорогах введены меры против коронавируса 14:22
В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина 14:22
В США мужчину оштрафовали за попытку выдать скелет за пассажира 14:18
В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста 14:18
Женщина умерла во время конкурса поедания пирогов в Австралии 14:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
28.01.2020 13:50
Рубрика: В мире

Адвокат Ассанжа заявил об ухудшении состояния его здоровья

Текст: Александр Саможнев
Здоровье Джулиана Ассанжа заметно ухудшается на фоне стресса, вызванного нехваткой времени на подготовку к судебным заседаниям об экстрадиции в США, сообщила РИА Новости один из адвокатов основателя WikiLeaks Рената Авила.

По ее словам, неспособность как следует выстроить свою защиту, только усугубляет дело. Адвокат также критикует британские власти за то, что он содержится в неподобающих условиях, не отвечающих минимально необходимым условиям жизни. Причем, такие действия ничем не обоснованы.

Фото: Suzanne Plunkett/ Reuters/ Vostock
Адвокат рассказал, как Ассанжа пытаются спасти от многолетнего заключения

Ранее Магистратский Вестминстерский суд Лондона перенес слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США с февраля на май. Очередное заседание назначено на 19 февраля. Основатель WikiLeaks будет участвовать в нем по видеосвязи, сейчас он находится в тюрьме строгого режима. По данным адвоката, контакты заключенного с защитой ограничены. Юристы настаивают на кандидатурах тех врачей, которых выберет сам Ассанж.

Джулиан Ассанж был обвинен в 2010 году в Швеции в сексуальных домогательствах. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. В апреле 2019 года Ассанжа задержали по запросу американцев. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. В случае выдачи в США правозащитнику грозит длительное тюремное заключение.

В мире Европа Великобритания Джулиан Ассанж: история борьбы

Главное сегодня

Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан
В "Единой России" анонсировали проект об индексации пенсий ряда пенсионеров
В США разрешили ужесточить выдачу грин-карт
В России могут ввести штраф за использование гаджетов за рулем
СК показал видео допроса отца, бросившего детей в Шереметьево
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
США
США
Сенат утвердил план разбирательств по импичменту Трампу