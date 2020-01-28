Александр Емельяненко рассказал о пребывании в СИЗО

Боец ММА Александр Емельяненко после освобождения из изолятора временного содержания в Анапе обратился к своим поклонникам.

Он разместил видео в Instagram, в котором рассказал о причинах своего ареста. Судя по видео, Емельяненко крайне несерьезно отнесся к произошедшему.

"Ну все, выпустили меня. Ну что я, ну выпил, похулиганил, подебоширил. Как в "Джентльменах удачи". Романтика - выпил, подрался - в тюрьму", - сказал он.

В интервью телеканалу 360 боец рассказал о том, как проводил время в заключении.

"Прекрасно. Спал, ел, ел, спал", заявил он. Также Емельяненко заявил, что будет готовиться к бою против Магомеда Исмаилова, который назначен на 3 апреля.

Напомним, что Александр Емельяненко был арестован на семь суток из-за пьяного дебоша на базе отдыха неподалеку от Анапы.