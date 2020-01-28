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28.01.2020 17:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Александра Емельяненко освободили из-под ареста в Анапе

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Известного бойца ММА Александра Емельяненко освободили из-под ареста после пребывания в изоляторе временного содержания Анапы, где он находился за пьяный дебош.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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По словам очевидцев, Александр Емельяненко вышел из ИВС Анапы, натянув капюшон своей толстовки на голову и ни на кого не обращая внимания. Под рукой он нес большой бумажный пакет. На улице его ждало несколько человек, которые хотели сфотографироваться со спортсменом, однако он не стал с ними разговаривать. Емельяненко сел в черный внедорожник с водителем, который его дожидался, и уехал.

Напомним, как уже писала "РГ", бойца ММА задержала полиция ночью 21 января в селе Суспех под Анапой на базе отдыха "Спорт", где Емельяненко проводил тренировочный сбор. По данным правоохранителей, спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения, "вел себя неадекватно" и "нарушал порядок". В конце концов, вызванный наряд полиции решил задержать Александра Емельяненко и в отношении него составили административный протокол. После этого суд рассмотрел дело известного бойца ММА о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток. Наказание Александр Емельяненко отбывал в ИВС Анапы.

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