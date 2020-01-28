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28.01.2020 17:54
Рубрика: Власть

Депутаты рассказали спикеру ПАСЕ о поправках в Конституцию РФ

Текст: Татьяна Замахина

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) встретилась с новым председателем организации Хендриком Дамсом. На переговорах, в частности, обсуждалась предложенная президентом РФ Владимиром Путиным поправка в Конституцию о приоритете российского права.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Напомним, что ранее полномочия нашей делегации были оспорены, в частности, по причине рассмотрения данной поправки в Конституцию РФ. Речь идет о норме, которая гласит, что если решение какой-либо международной организации противоречит Конституции России, то это решение в РФ действовать не будет. Это одно из предложений из Послания президента РФ, позже ставшее частью принятого в первом чтении законопроекта.

Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой проинформировал нового спикера ассамблеи о сути предложения в связи со спекуляциями на эту тему.

- Предложенные поправки предусматривают повышение роли парламента, а также закрепление в Основном законе ряда социальных гарантий. Но наибольший резонанс вызвало предложение, которое меняет соотношение национального и международного права, - заявил Толстой, слова которого процитировали в его пресс-службе.

Глава делегации опроверг домыслы о том, что Россия якобы отказывается от выполнения своих обязательств в рамках международных соглашений, а также от исполнения решений Европейского суда по правам человека.

Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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Он также напомнил спикеру ПАСЕ, что норма, которая рассматривается в РФ, уже содержится в законодательстве Германии, Великобритании и ряда других европейских государств. Однако это ни у кого не вызывают вопросов.

Толстой также проинформировал спикера ПАСЕ о предлагаемой Россией Декларации о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. По его словам, эта тема требует самого пристального внимания в связи с попытками пересмотра итогов войны со стороны ряда государств и общественных организаций Европы. А также в связи с тем, что разрушаются памятники воинам-освободителям.

Толстой пригласил Дамса посетить с официальным визитом российский парламент. Он предложил собеседнику посмотреть, как работают демократические институты в России.

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