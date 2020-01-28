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28.01.2020 09:05
Рубрика: Российский автопром

Как "боевая" "Нива" покоряет Финляндию

Текст: Валерий Карташов

В Сети появилось видео о том, как подготовленная Lada 4x4 (Нива) из Финляндии проходит триал-трассу.

На самом деле в этом проекте от легендарной "Нивы" остался лишь салон и кузов в виде пикапа. Кузов внедорожника "надет" на кастомную раму с оригинальными пружинами и портальными мостами, заимствованными у Mercedes Unimog.

Фото: скриншот с youtube.com
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Также проходимец "обут" в резину TSL Bogger с прочными дисками типа "бэдлок". Внедорожный арсенал "Нивы" пополнился каркасом безопасности, расширителями арок и передним силовым бампером с лебедкой.

В результате всех доработок "Нива" без особых проблем преодолевает каменистые склоны, горную и лесную местность.

Напомним, в середине января в России начались продажи обновленной Lada 4x4. После модернизации модель получила полностью новый интерьер и ряд улучшений. Стоимость внедорожника начинается с отметки 553 900 рублей.

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