Киногод открылся двумя крупными международными фестивалями, которые, как правило, задают вектор. В 2020-ом они еще и проходят одновременно. В Европе это Роттердамский кинофестиваль (с 22 января по 2 февраля), в США - фестиваль независимого кино Sundance (с 23 января по 2 февраля).

О том, какие российские фильмы поехали в Роттердам, расскажем ниже, а Sundance - основной предмет этой статьи. В его программе в этом году - 118 фильмов из 27 стран. Заметьте, не так много, как на других фестивалях класса "А", где количество картин, как правило, приближается к 400. Но, как всегда на Sundance, это, во всех смыслах, избранные произведения.

Обозреватель "РГ" совершила 24-часовой перелет в город Парк-Сити штата Юта и выбрала свою десятку фильмов, хотя определиться было очень трудно. Прежде, чем рассказать о них, несколько примечаний.

Первое. Сетевой гигант Netflix - в числе генеральных партнеров фестиваля, платформы Hulu и Amazon - просто в партнерах. Здесь нет кинорынка, как такового, но, как только проходит премьера заметного фильма (кстати, в программе 44 дебюта), его приобретают сразу же, и для цифровых платформ в первую очередь. Так что у наших соотечественников есть возможность в скором времени (максимум в течение года) увидеть хиты Sundance. Правда, некоторые из них успеют еще побывать и на других кинофестивалях и собрать свои призы.

Второе. Узнав об этом путешествии в далекие края, многие друзья и знакомые попросили передать привет основателю Sundance Роберту Редфорду. Да, он во время фестиваля обычно приезжает. Но встретиться с ним не так-то просто, хотя городок-то маленький. Впрочем, как и с другими звездами. Чтобы их увидеть, нужно просто ходить на показы. А в этом году на Sundance были заявлены Анджелина Джоли, Энтони Хопкинс, Бен Уиншоу, Кэрри Миллиган, Рон Ховард и многие другие. Но самой большой звездой фестиваля стала Хиллари Клинтон, которая прибыла на него впервые. Все знаменитости здесь - с новыми работами. Клинтон - не исключение, о ней сняли сериал.

И третье. В особом почете в этом году на Sundance фильмы-биографии (помимо Клинтон, Тейлор Свифт, Брюс Ли, Никола Тесла, Натали Вуд, феминистка Глория Стайнем, даже... советский полковник Олег Пеньковский и другие), экранизации, а также - качественные драмы и хоррор. Документальное кино тут, как всегда, в фаворе, и это фильмы, которые могут изменить мир не одного человека. Всего на Sundance 2020 - 14 программ. И вот лишь десять фильмов - выбор обозревателя "РГ".

1. "Хиллари" (Hillary), режиссер Нанетт Берстейн

Документальный сериал об одной из самых ярких женщин в политике выйдет на сервисе Hulu уже в скором времени. Но до этого ему еще устроят громкую премьеру в Европе, в конце февраля, на международном кинофестивале в Берлине. В Парк-Сити показали 4 серии. После показа состоялась сессия вопросов и ответов - ажиотаж был невероятный. Перед тем, как встретиться с первыми зрителями фильма, госпожа Клинтон посетила дискуссионную панель Netflix, на которой обсуждались тренды киноиндустрии. Отвечая на вопросы, Клинтон затронула темы продолжающегося процесса импичмента, выборов 2020 года, троллинга женщин-политиков в соцсетях и, конечно же, говорила о том, как решилась участвовать в сериале, снятом по ее биографии. Жизнь Клинтон настолько насыщена, что даже знаменитый скандал, связанный с ее мужем и Моникой Левински, отошел на второй план. Недаром всегда шутили, что президент в семье - это Хиллари, а вовсе не Билл. Про Хиллари Клинтон написано несколько книг. Почему бы не быть сериалу? И этот фильм - уже прецедент, поскольку место женщины в политике до сих пор до конца не определено.

2. "Крот-Агент" (The Mole Agent), режиссер Мэйти Альберди

Главному герою этого документального фильма - 85 лет. Он прошел жесточайшее собеседование, чтобы получить работу - внедриться "шпионом" в дом престарелых. Заказчик хочет получать подробный отчет о том, как следят за его матерью. Перед "внедрением" дедушка проходит инструктаж, почище, чем Джеймс Бонд. Он учится пользоваться мобильным - например, общаться с помощью What's app, передавать голосовые сообщения. Осваивает очки - камеру. Когда он начинает применять это на деле, зал заходится от смеха. В доме престарелых - пояснять не надо - в основном, бабушки. Дедушек всего четыре. Бабушки борются за сердце симпатичного старичка-джентльмена (он несколько месяцев как овдовел). Таким образом, шпионская линия в фильме пересекается с любовной, что еще больше интригует.

3. "Гнездо" (The Nest), режиссер Шон Дуркин

Время действия фильма - 80-е годы прошлого века. Главную роль в фильме сыграл Джуд Лоу. Как же трудно не видеть в нем героя сериалов "Молодой Папа" и "Новый Папа", однако, переключиться удается. Герой Джуда Лоу Рори - богатый американский предприниматель и бывший товарный брокер. Казалось бы, у него есть все... Но нет, ему необходимо завоевывать новые вершины, а заодно доказать себе, что он может быть таким же успешным, как в Америке, и в родной Англии. Он убеждает свою жену Эллисон и детей вернуться в свою страну. Однако, Старый Свет не готов так просто покориться. Выдержит ли семья такие испытания? И что делать, когда становится понятно, что неверный шаг сделан, а вернуться назад уже невозможно? Фильм куплен в Россию, и наш зритель увидит его уже в этом году.

4. "Венди" (Wendy), режиссер Бен Зайтлин

В свое время (в 2012 году) именно на Sundance фильм Бена Зайтлина "Звери дикого Юга" получил Гран-при жюри. Сейчас режиссер, представляя фильм "Венди", сказал, что Sundance изменил его жизнь. Но и он - уже во второй раз - изменил жизнь этого фестиваля. Зайтлин показал всем, что значит создавать свой мир. Такого Питера Пэна вы еще не видели! Он - темнокожий и слегка похож на Майкла Джексона в детстве. В фильме показана история появления Капитана Крюка. Как тут не вспомнить Дастина Хофмана в этой роли, но теперь - все по-другому. Но самое главное - Венди! Именно любовь этой девочки спасает мир взрослых и детей. Бен Зайтлин, как и Питер Пэн, мальчишка, который никогда не вырастет. Но многим режиссерам в профессиональном смысле до него еще расти и расти.

5. "Падение" (Falling), режиссер Вигго Мортенсен

Первая режиссерская работа известного актера Вигго Мортенсена (наиболее известен по роли Арагорна в трилогии "Властелин колец" и работе в фильме "Зеленая книга", получившем в прошлом году "Оскар" как лучший). Фильм о том, что вначале отец нянчит своего ребенка, а потом сын нянчится со своим отцом. В то самое время, когда тот уже теряет разум, не соображает, в каком мире находится - реальном или воспоминаниях (прекрасный монтаж, плавные переходы из настоящего времени во флэшбеки - как легато в музыке). В фильме - ювелирно точный подбор артистов. Отца в молодости играет Сверрир Гуднасон, в старости - Лэнс Хенриксен (и уже в начале года Лэнсу можно предсказывать номинации на высокие кинопремии). Фильм - о терпении, о подчинении, о власти в семье. О том, что в семье у эгоистичного отца, который не считается с другими, вырастают надломленные дети. Или нет - на самом деле - они и есть хорошие, порядочные люди, которые, в отличие от него, сумели выстроить свою жизнь...

6. "Четыре хороших дня" (Four Good Days), режиссер Родриго Гарсиа

В фильме, при просмотре которого словно катаешься на американских горках (такие испытываешь эмоции), главные роли исполнили Гленн Клоуз и Мила Кунис. К матери приходит дочь - наркоманка. Мать отказывается пускать ее в свой дом. Четырнадцать раз проходила Молли (так зовут дочь) программы детокса и снова, и снова срывалась. У Молли двое детей, но живут они с отцом, поскольку она совершенно не приспособлена к жизни и даже сама за собой не может уследить. В итоге, сердце матери дрогнет, она откроет дверь дома и в который раз попытается дать шанс Молли избавиться от героиновой зависимости. Фильм построен на обычных бытовых эпизодах, с которыми сталкиваются родители наркоманов, и от этой обыденности все рассказанное еще страшнее.

7. "Тесла" (Tesla), режиссер - Майкл Алмерейда

Недавно в российский прокат вышел фильм "Война токов", где изобретателя Никола Теслу сыграл Николас Холт. Яркая роль второго плана. Тем временем интерес к личности Теслы в наше время велик - он привлекает гораздо больше, чем другие изобретатели. В новой картине Тесла - главный герой, его играет Итан Хоук. Вся картина - борьба изобретателя за внедрение своей электрической системы. Тесла, соперничая с Томасом Эдисоном (в этой роли - Кайл МакЛахлан), бросает вызов и своему времени. Ему нужно переломить систему, которая отказывается принять новое и боится его. Фильм затрагивает темы жадности и любви, гения визионеров и неповоротливости индустриального мира, неспособного откликаться на новаторские идеи.

8. "Отец" (The Father), режиссер Флориан Зеллер

Главные роли в фильме, который уже куплен в Россию, играют два оскаровских лауреата - Энтони Хопкинс (он и есть отец) и Оливия Колман (его дочь). 80-летний, озорной, язвительный и вызывающе одинокий Энтони нуждается в помощи, но отвергает каждого, кого пытается нанять в помощники его дочь Анна. Она, в свою очередь, не может разорваться - чувствует, что теряет отца, который уже утратил контроль над реальностью, при этом имеет ли право жить своей собственной жизнью? "Отец" - это Флориана Зеллера, основанный на его же отмеченной наградами пьесе, которую сравнивают с шекспировским "Королем Лиром".

9. "Ассистентка" (The Assistant), режисссер Китти Грин

Первые зрители фильма признались, что им в голову сразу же пришло сравнение с историей Харви Вайнштейна. Но авторы этого и не скрывают. Более того, движение #MeToo также не обойдет вниамнием это кино, премьера которого состоялась на фестивале в Теллурайде. В основе сюжета - рассказ об одном дне Джейн - молодой ассистентки известного кинопродюсера. Сам он в кадре ни разу не появляется - общается с девушкой по телефону или в письмах. Помимо деловых проблем босса, ассистентке приходится заниматься и его личной жизнью. Главную роль в картине сыграла Джулия Гарнер. Она отнеслась к этой работе с большим пониманием, и так на ее месте сделала бы любая актриса, ведь речь идет о закулисном мире кинематографа. Однако далеко не каждая смогла бы так проникновенно и достоверно сыграть эту роль.

10. "Мисс Американа" (Miss Americana), режиссер Лана Уилсон

Тейлор Свифт - героиня этой картины. Икона, звезда, песни которой не сходят с вершин чартов. Однако, она продолжает бросать вызов себе, как в профессиональном, так и в личном плане. Фильм фокусируется на переломном этапе карьеры Тейлор Свифт, показывает ее уязвимость и силу, остроумие и интеллект, способность использовать всю мощь своего голоса - не только в исполнительском плане. Лента появится на Netflix уже 30 января - за два дня до того, как будут объявлены победители Sundance 2020.

Между тем

23 января, в день открытия фестиваля, состоялась североамериканская премьера российского короткометражного фильма "Отпуск" (Leave of Absence) режиссера Антона Сазонова, который также выступил и в роли автора сценария. Картина вошла в конкурс короткого метра. Впервые за много лет российский фильм такого формата в конкурсе этого фестиваля. "Российская газета" ранее писала о ленте - она единственный короткий метр, который вошел в этом году и в конкурс престижного кинофестиваля в Локарно. Фильм рассказывает о том, что подавление маскулинности в России приводит к тому, что в стране сокращается средняя продолжительность жизни мужчин.

Тем временем

В программе 49-го Роттердамского кинофестиваля несколько российских картин. Новый короткометражный фильм Сергея Соловьева "Ути-ути-ути", "Нос" Андрея Хржановского, "Бабай" молодого режиссера Артема Айсагалиева (снят на русском и казахском языках), документальный фильм "Пятка-носки" - дебют Максима Томаша. Также в программе киносмотра - ленты "Дылда", "Верность" и "Француз".