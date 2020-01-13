Фильм "Дылда" не попал в номинацию на "Оскар"

Не так давно мы радовались, что впервые за долгое время три фильма с российским участием попали в шорт лист номинаций на премию "Оскар". Сегодня объявили, кто именно попал в номинации. На сайте Американской академии киноискусств велась трансляция специальной церемонии в Лос-Анджелесе.

Увы - наших картин в номинациях нет. Фильм "Дылда" Кантемира Балагова мог украсить собой номинацию "Лучший иностранный художественный фильм", тем более, что буквально вчера пришла новость о том, что он получил приз ФИПРЕССИ на престижном фестивале в Палм Спрингс. Однако киноакадемики "Дылду" не выбрали. В эту номинацию на "Оскар" абсолютно предсказуемо попали ленты "Паразиты" (Южная Корея), "Боль и слава" (Испания), "Отверженные"(Франция), "Страна меда" (Македония), "Тело Христово" (Польша).

Мультфильм российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" также не попал в свою номинацию "Лучший короткометражный анимационный фильм". Новаторская лента Виктора Косаковского "Акварель" - не в списке тех, кто может получить "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм".

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