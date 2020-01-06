Квентин Тарантино взял рекордное число "Золотых глобусов"

Итак, прелюдия к "Оскару" прозвучала сегодня рано утром по московскому времени - премии "Золотой глобус" Ассоциации иностранной прессы в Голливуде нашли своих новых хозяев.

Лучшим фильмом в категории "Драма" признан фильм Сэма Мендеса "1917" из времен Первой мировой войны. На последнем повороте он обошел "Ирландца", "Джокера", "Двух пап" и "Брачную историю". В категории "Комедия/мюзикл" первенство принадлежит ностальгической саге Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде", взявшей верх над "Кроликом Джоджо", "Рокетменом", фильмами "Достать ножи" и "Меня зовут Долемайт". Квентину Тарантино вручен также приз за лучший сценарий.

В драматическом кино лучшей актрисой предсказуемо названа Рене Зеллвегер, перевоплотившаяся в суперзвезду "золотой эры" Голливуда Джуди Гарленд в байопике "Джуди". Лучшим актером - опять-таки ожидаемо - признан Хоакин Феникс в "Джокере". В кино комедийном всех победили Тарон Эгертон, изобразивший Элтона Джона в байопике "Рокетмен", и Аквафина из фильма "Прощание" - она стала первой американской актрисой азиатского происхождения, получившей "Золотой глобус".

Не могу не заметить, что здесь снова не обошлось без традиционной для "Глобуса" жанровой путаницы: кто бы мог объяснить, чем жанр фильма "Джуди" о музыкальной звезде 30-х отличается от жанра фильма "Рокетмен" о музыкальной звезде наших дней? Однако первый шел по рангу "Драма", второй номинировался как "Мюзикл".

С актерами второго плана обошлись так: лучшими признали Лору Дерн в "Брачной истории" и Брэда Питта в "Однажды в… Голливуде" - уже без разделения по жанровым признакам. Таким образом, фильм "Однажды в… Голливуде" стал и рекордсменом по числу наград - их у него три.

Лучшим режиссером признан Сэм Мендес, и это был второй "Глобус", завоеванный его военной драмой "1917". Лучшим фильмом на иностранном языке названы "Паразиты" Пон Джун-хо, лучшей анимацией - "Потерянное звено". В этой номинация кинокомпания United Artists обошла признанного аса анимационного мира студию Диснея, у которой в шорт-листе было аж три номинанта!

Победителем в номинации "Лучшая оригинальная песня" стал хит из "Рокетмена" "I"m Gonna Love Me Again". Лучший саундтрек обнаружен в "Джокере".

Среди сериалов победил фильм телекомпании НВО "Наследники" - в жанре драмы, а в комедии верх взяла "Дрянь" компании Amazon. В номинации "Минисериалы" лучшим признан "Чернобыль" компании НВО. На телевизионном поприще в победители вышли актеры Оливия Колман ("Корона"), Брайан Кокс ("Наследники"), Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь"), Рами Юссеф ("Рами"), Мишель Уильямс ("Фоссе/Вердон"), Патрисия Аркетт ("Притворство", Стеллан Скарсгард ("Чернобыль") и Расселл Кроу ("Самый громкий голос"). Кроу не смог присутствовать на церемонии вручения ему награды - он спасал свой дом и семью от смертоносных пожаров, охвативших треть его родного Австралийского континента. Дженнифер Анистон, которая должна была вручить ему приз, прочитала его письмо, в котором Кроу призывает обратить самое серьезное внимание на катастрофические изменения планетарного климата - с ними, утверждает актер, австралийская трагедия связана впрямую.

Сама церемония была, я бы сказал, колючей. Тон задал ее ведущий Рики Жервэ, который еще до начала написал несколько твитов, весьма обидных для Ассоциации иностранной прессы при Голливуде. Были несколько неполиткорректных шуточек и по ходу самого вечера: ведущий прошелся насчет слабого знания английского языка членами Ассоциации, их технической отсталости ("Я получил приглашение по факсу!") и вообще несолидности всего этого предприятия. Зал принимал шуточки настороженно, да и сам Жервэ сразу предупредил, что он ведет эту церемонию последний раз.