Режиссер Тодд Филлипс раскрыл одну из самых главных загадок "Джокера"

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С премьеры "Джокера" Тодда Филлипса прошло уже больше месяца, а споры вокруг проекта не утихают до сих пор. Одна из главных загадок - что стало с соседкой Софи, роль которой исполнила Зази Битц.

В последний раз она появляется в кадре в сцене, где зрителю дают понять, что она не знакома с Артуром Флеком. Это вскрывает факт, что многое из показанного на экране ранее было галлюцинацией и происходило только в голове у самого Джокера. Как эту данность принял сам Артур, в фильме не показано, равно как и то, сделал ли он что-нибудь по отношению к Софи после этого.

Режиссер картины в интервью изданию Indiewire внес ясность на этот счет: "Как режиссер и сценарист, я скажу, что он не убил ее. Нам понравилась идея, что для аудитории это стало почти лакмусовой бумажкой: "Насколько он сумасшедший?".

Также постановщик добавил: "Он убивал только тех людей, которые как-то навредили ему. Она не имела к этому никакого отношения. Даже будучи злодеем, Джокер жил по определенному кодексу. Конечно, он не убивал эту женщину в коридоре".

Кроме того, в изначальном сценарии была сцена, которая показала бы как Софи смотрит по телевизору передачу, в которой Джокер был гостем в вечернем шоу у персонажа Роберта Де Ниро. Это бы подтвердило факт, что на момент финала "Джокера" Софи была жива. Но при монтаже этот эпизод был вырезан, потому что создатели хотели сконцентрироваться в концовке на самом Артуре и переход к Софи разрушил бы повествовательную целостность картины.

Напомним, недавно сборы "Джокера" в прокате вплотную приблизились к миллиарду, а еще ленту выдвинули на "Оскар" в 16 номинациях.