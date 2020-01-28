Матч "Лейкерс" и "Клипперс" перенесен из-за смерти Коби Брайанта

Матч регулярного чемпионата НБА между двумя клубами из Лос-Анджелеса - "Лейкерс" и "Клипперс", перенесен из-за трагической гибели легенды баскетбола Коби Брайанта.

Поединок между этими командами был запланирован на 28 января, после переноса дата проведения матча пока не названа. Как сообщила пресс-служба НБА, решение о переносе было принято из уважения к клубу "Лейкерс", который глубоко скорбит после произошедшей в воскресенье трагедии.

26 января в пригороде Лос-Анджелеса потерпел крушение частный вертолет. На его борту находились восемь пассажиров, включая одного из лучших игроков НБА в истории - 41-летнего Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джанны.

Болельщики "Лейкерс", в составе которого выступал Брайант, сразу после известия о трагедии собрались около стадиона, где клуб проводит домашние матчи, и отдали дань памяти легенде.

Специальная комиссия проводит расследование, которое поможет установить причины катастрофы. Одной из вероятных причин трагедии назвали густой туман.