На месте крушения вертолета Коби Брайанта обнаружены останки трех тел

На месте крушения вертолета, в результате которого погиб легендарный баскетболист Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек, спасатели обнаружили первые фрагменты тел.

Их нашли группа и 18 членов Национального совета по безопасности на транспорте, криминалисты ФБР и судмедэксперты. Как передает Reuters, работа на месте инцидента продолжается.

Для помощи в расследовании этой катастрофы представители Национального совета по безопасности на транспорте попросили местных жителей предоставить фото- или видеосъемки, сделанные незадолго до происшествия, чтобы лучше узнать о том, какие погодные условия были этим утром.

Одной из версий крушения являются сильный туман и низкая облачность. Отмечается, что пилот вертолета был опытным инструктором, налетавшим более 8000 часов. В ходе переговоров с диспетчерской службой никаких жалоб от него не поступало - пилот вел себя спокойно.

Также следствие не исключает версию с технической неисправностью вертолета.