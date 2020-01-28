Гоночную Lada Vesta теперь может купить любой. За 2 млн рублей

На ледовой трассе полигона АвтоВАЗа в селе Сосновка в 23-й раз состоялась традиционная Рождественская гонка чемпионов, в которой лучшие пилоты России сразились на специально подготовленных 170-сильных седанах Lada Vesta Sport, она же - неофициально - Vesta R1. На этом мероприятии директор спортивного подразделения АвтоВАЗа Lada Sport Владислав Незванкин раскрыл стоимость "заряженной" Lada Vesta.

Как сообщает портал лада.онлайн, со ссылкой на Незванкина, стоимость подготовленной Lada Vesta Sport составляет примерно 2 млн рублей. Такого невысокого (по спортивным меркам) ценника удалось добиться за счет использования российских компонентов.

Под капотом Lada Vesta Sport располагается 1,6-литровый двигатель мощностью 170 л.с. и 175 Нм крутящего момента (вместо штатных 106 л.с.). Мотор агрегатирован кулачковой механической коробкой передач с троссовым приводом и блокировкой дифференциала. Подвеска имеет оригинальные пружины и газонаполненные амортизаторы.

Помимо этого, Lada Vesta Sport получила трубчатый каркас безопасности, "ковши" с 6-точечными ремнями безопасности, спортивное рулевое колесо, систему пожаротушения и флокированную переднюю панель. Для проявления спортивного характера из автомобиля удалены блоки ABS и ESP, а ради снижения веса в салоне отсутствует отделка.

Фото: Валерий Карташов / РГ

Отметим, что так называемую Vesta R1 может заказать и приобрести любой желающих. Однако седан построен и омологирован исключительно для участия в Гонке чемпионов. Использоваться в ралли или кроссе "рождественская" версия не может - не соответствует ни одному из технических требований.

Напомним, гражданская Lada Vesta Sport стоит от 1 043 000 рублей. "Заряженный" седан оснащается 1,8-литровым мотором, мощностью 145 л.с. и крутящим моментом 187 Нм. Двигатель работает в связке с пятиступенчатой механической коробкой передач JR5. Максимальная скорость Lada Vesta Sport составляет 198 км/ч, время разгона до 100 км/ч - 9,6 секунды.

Lada Vesta Sport получила спортивный обвес, расширенную колею с передними пластиковыми крыльями, оригинальные 17-дюймовые диски на пяти болтах, спойлер на крышке багажника и антенну "акулий плавник". В шасси применены новые амортизаторы и стойки, тормоза с дисками увеличенного диаметра, заниженная подвеска с клиренсом в 162 мм.

Фото: Валерий Карташов / РГ

В интерьере появились новые сиденья с развитой боковой поддержкой, обновленная комбинация приборов, черный потолок, атмосферная LED-подсветкой, декоративные элементы под "карбон", накладки на педалях и порогах. Рулевое колесо, рукоятка коробки передач, ручник и подлокотник отделаны кожей.

Кстати говоря, в 2017 году АвтоВАЗ зарегистрировал новые товарные знаки - Vesta S-Line и Vesta R. По аналогии с другими автомобильными компаниями можно предположить, что под приставкой S-Line завод "скрывает" "лайтовую" версию Vesta Sport в агрессивном обвесе, с той же спортивной подвеской, но без форсированного мотора. Vesta с приставкой R должна стать самой мощной модификацией Весты. По слухам, рассматривается "форсировка" 1,8-литрового мотора до 180 л.с и установка турбомотора от Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi серии H5Ht 1.3 TCe 150. К слову, обычно литера "R" в названиях моделей подразумевает и установку нового обвеса, а также глубокую перенастройку иных узлов, вроде подвески, трансмиссии и др.