Гоночную Lada Vesta теперь может купить любой. За 2 млн рублей

Как сообщает портал лада.онлайн, со ссылкой на Незванкина, стоимость подготовленной Lada Vesta Sport составляет примерно 2 млн рублей. Такого невысокого (по спортивным меркам) ценника удалось добиться за счет использования российских компонентов.
Под капотом Lada Vesta Sport располагается 1,6-литровый двигатель мощностью 170 л.с. и 175 Нм крутящего момента (вместо штатных 106 л.с.). Мотор агрегатирован кулачковой механической коробкой передач с троссовым приводом и блокировкой дифференциала. Подвеска имеет оригинальные пружины и газонаполненные амортизаторы.
Помимо этого, Lada Vesta Sport получила трубчатый каркас безопасности, "ковши" с 6-точечными ремнями безопасности, спортивное рулевое колесо, систему пожаротушения и флокированную переднюю панель. Для проявления спортивного характера из автомобиля удалены блоки ABS и ESP, а ради снижения веса в салоне отсутствует отделка.
Отметим, что так называемую Vesta R1 может заказать и приобрести любой желающих. Однако седан построен и омологирован исключительно для участия в Гонке чемпионов. Использоваться в ралли или кроссе "рождественская" версия не может - не соответствует ни одному из технических требований.
Напомним, гражданская Lada Vesta Sport стоит от 1 043 000 рублей. "Заряженный" седан оснащается 1,8-литровым мотором, мощностью 145 л.с. и крутящим моментом 187 Нм. Двигатель работает в связке с пятиступенчатой механической коробкой передач JR5. Максимальная скорость Lada Vesta Sport составляет 198 км/ч, время разгона до 100 км/ч - 9,6 секунды.
Lada Vesta Sport получила спортивный обвес, расширенную колею с передними пластиковыми крыльями, оригинальные 17-дюймовые диски на пяти болтах, спойлер на крышке багажника и антенну "акулий плавник". В шасси применены новые амортизаторы и стойки, тормоза с дисками увеличенного диаметра, заниженная подвеска с клиренсом в 162 мм.
В интерьере появились новые сиденья с развитой боковой поддержкой, обновленная комбинация приборов, черный потолок, атмосферная LED-подсветкой, декоративные элементы под "карбон", накладки на педалях и порогах. Рулевое колесо, рукоятка коробки передач, ручник и подлокотник отделаны кожей.
Кстати говоря, в 2017 году АвтоВАЗ зарегистрировал новые товарные знаки - Vesta S-Line и Vesta R. По аналогии с другими автомобильными компаниями можно предположить, что под приставкой S-Line завод "скрывает" "лайтовую" версию Vesta Sport в агрессивном обвесе, с той же спортивной подвеской, но без форсированного мотора. Vesta с приставкой R должна стать самой мощной модификацией Весты. По слухам, рассматривается "форсировка" 1,8-литрового мотора до 180 л.с и установка турбомотора от Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi серии H5Ht 1.3 TCe 150. К слову, обычно литера "R" в названиях моделей подразумевает и установку нового обвеса, а также глубокую перенастройку иных узлов, вроде подвески, трансмиссии и др.