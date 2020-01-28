Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России

В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

СМИ отмечает, что аграрный сектор смог наверстать упущенное во многих областях благодаря поддержке со стороны правительства и ограничениям на ввоз продукции из Европы. Так, эксперты отмечают, что сегодня Россия полностью снабжает себя свининой, а импорт практически прекратился, пишет РИА Новости. Потребности страны также покрывает производство мяса птицы.

Der Tagesspiegel пишет о том, что в последние годы в нашей стране сельское хозяйство усиленно развивало выращивание масличных культур. А главная экспортная культура РФ это пшеница.

Отметим, что российские контрсанкции будут действовать еще год. С 1 января 2020 года ограничения на ввоз из ряда стран мясной, молочной, рыбной продукции, овощей, фруктов и других продуктов продлеваются до 31 декабря.

Президент России Владимир Путин также утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности страны на 2019-2021 года, которая предусматривает полную самообеспеченность основными видами сельхозпродукции и повышение ее доступности для всего населения.