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28.01.2020 20:17
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross заметили на тестах

Текст: Юрий Зубко
Фото: www.carscoops.com Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com

Фотошпионам удалось заснять на тестах обновленный Mitsubishi Eclipse Cross. Снимки кроссовера в камуфляже опубликовало издание Carscoops.

Фото: Пресс-служба Chery.
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Ожидается, что модель получит зауженные головные фары, новые противотуманки и другие бамперы. Визуально компактный SUV будет похож на обновленный пикап L200.

В салоне изменений будет не так много: японцы обновят программное обеспечение информационно-развлекательного комплекса и добавят новые варианты оформления.

Фото: www.carscoops.com

Что касается технической части, то Eclipse Cross для Европы оснастят прежним 1,5-литровым наддувным бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и 2,2-литровым "дизелем" с отдачей 145 л.с.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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Напомним, в России кроссовер продается от 1 920 000 рублей. Он предлагается с передним и полным приводом, с вариатором и одним 1,5-литровым мотором (150 л.с.). В прошлом году компания продала в нашей стране 1625 экземпляров Eclipse Cross.

Как ранее сообщала "РГ", в этом году Mitsubishi привезет в России обновленный кроссовер ASX (появится в апреле) и рестайлинговый внедорожник Pajero Sport (доберется до нас в декабре).

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#Mitsubishi