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28.01.2020 10:10
Рубрика: В мире

Посольство РФ обсуждает с Китаем эвакуацию россиян из провинции Хубэй

Текст: Константин Волков

Посольство РФ в КНР и китайская сторона обсуждают возможность вывоза россиян из провинции Хубэй, которая стала эпицентром вспышки коронавируса 2019-nCoV. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии в Пекине.

Китайская сторона призывает сохранять текущее положение и не спешить с эвакуацией, рекомендуя оставаться на местах и принимать меры для профилактики заболевания. Также Китай готов оказывать "максимальную адресную поддержку".

Фото: REUTERS/CARLOS GARCIA RAWLINS
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"По имеющейся у нас информации, решение в отношении определения схемы выезда иностранных граждан из региона на текущий момент не принято. В предварительном плане выезд из Хубэя обусловлен последующим обязательным 14-дневным карантином, однако практический механизм находится на стадии проработки, сроки его реализации пока не определены", - сказано в заявлении посольства РФ в КНР.

Дипмиссия призывает "с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие", а также предоставить свои контактные данные в консульский отдел посольства по электронной почте для оперативной связи в случае необходимости.

По текущим данным, по всему миру заболели коронавирусом 4 474 человека (из них 2714 - в провинции Хубэй), скончались 107 (из них 100 - в провинции Хубэй), выздоровели 63.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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