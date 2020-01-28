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28.01.2020 08:29
Рубрика: В мире

Премьер Греции: Концлагерь Освенцим освободила Красная Армия

Текст: Александр Гасюк

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, посетивший накануне памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения советскими войсками бывшего нацистского концлагеря Освенцим на территории Польши, призвал "никогда не забывать о том, что ненависти, дискриминации, нетерпимости нет места в наших демократиях". Он также напомнил о том, благодаря кому стало возможным спасение узников этой "фабрики смерти".

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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"Через 75 лет после освобождения Красной Армией этого места мы все должны дать священное обязательство никогда не забывать о том, что здесь произошло", приводит слова Мицотакиса греческая газета "Kathimerini".

Глава правительства Греции также отметил, что среди уничтоженных в Освенциме шести миллионов евреев находились 65 тысяч граждан, вывезенных нацистами из Греции. В годы Второй мировой войны большая часть еврейского населения Греции проживала в городе Салоники.

Напомним, что накануне в Освенциме прошла памятная церемония, на которой присутствовали порядка 200 бывших узников и иностранные делегации. Российское руководство не было приглашено на эти мероприятия официальной Варшавой. Как ранее отмечала "РГ", у президента Польши Анджея Дуды и его окружения так и не хватило смелости признать, что именно Советский Союз освободил Польшу, Варшаву, а также Освенцим от тотального уничтожения нацистами.

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