Мать израильтянки Иссахар приехала в колонию за дочерью

В колонию, что находится в поселении Новое Гришино Дмитровского округа Подмосковья, приехала мать израильтянки Наамы Иссахар. В настоящий момент она находится на территории колонии, в комнате ожидания и приема передач, сообщает РИА Новости.

Напомним, Нааму задержали еще в апреле в аэропорту Шереметьево, где она находилась транзитом. В ее багаже был обнаружен гашиш. Девушку обвинили в контрабанде наркотиков, осудили на 7,5 лет и отправили в колонию.

Свою вину Наама признала, объяснив, что наркотики везла не для продажи, а исключительно для личного пользования. Девушка раскаялась в содеянном и написала прошение о помиловании. Накануне его рассмотрела комиссия по помилованию в Московской области и подписал губернатор Андрей Воробьев.

Окончательное решение о помиловании должен принять Владимир Путин.