Пограничные пункты пропуска в Приморье закрыли до 1 февраля

Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем - Краскино, Пограничный, Полтавка и Турий Рог, расположенные в Приморском крае, не будут работать до 1 февраля 2020 года, сообщает на своем сайте Росгранстрой.

Отмечается, что российская и китайская стороны договорились продлить период приостановки работы пунктов пропуска. По графику, распространенному раньше, они должны были начать работать с 28 по 30 января.

Вчера стало известно, что позже намеченного срока начнет свою работу пограничный пункт Благовещенск-Хэйхэ в Амурской области. Ранее предполагалась, что его работа будет приостановлена из-за китайского нового года с 25 по 27 января.

Меры приняты в связи с распространением в Китае нового коронавируса. По последней информации, им заразились 2889 человек. Основное число заболевших приходится на провинцию Хубэй (1423 случаев) и ее административный центр - город Ухань, откуда и началось распространение вируса. В Пекине зафиксировано 80 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 21.