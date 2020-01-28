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28.01.2020 05:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пограничные пункты пропуска в Приморье закрыли до 1 февраля

Текст: Анна Бондаренко

Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем - Краскино, Пограничный, Полтавка и Турий Рог, расположенные в Приморском крае, не будут работать до 1 февраля 2020 года, сообщает на своем сайте Росгранстрой.

Фото: REUTERS/CARLOS GARCIA RAWLINS
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Отмечается, что российская и китайская стороны договорились продлить период приостановки работы пунктов пропуска. По графику, распространенному раньше, они должны были начать работать с 28 по 30 января.

Вчера стало известно, что позже намеченного срока начнет свою работу пограничный пункт Благовещенск-Хэйхэ в Амурской области. Ранее предполагалась, что его работа будет приостановлена из-за китайского нового года с 25 по 27 января.

Меры приняты в связи с распространением в Китае нового коронавируса. По последней информации, им заразились 2889 человек. Основное число заболевших приходится на провинцию Хубэй (1423 случаев) и ее административный центр - город Ухань, откуда и началось распространение вируса. В Пекине зафиксировано 80 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 21.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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