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28.01.2020 08:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Власти Хэйхэ открыли границу специально для россиян

Текст: Александр Ярошенко

Народное правительство города Хэйхэ приняло решение разрешить гражданам России, которые в эти дни оказались в китайском городе, выехать на родину. Ради этого в выходной день были отозваны на работу сотрудники всех служб пограничного перехода.

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Днем раньше китайские власти объявили, что пункт пропуска в городе Хэйхэ начнет свою работу 1 февраля, вместо 27 января.

Туристы, которые в это время намеревались вернуться домой, обратились за помощью в правительство Амурской области.

Российская сторона смогла договориться с китайскими властями об открытии спецкоридора.

- На данный момент по временному коридору въехало 213 человек. Из них 194 россиянина и 17 граждан КНР с видом на жительство в РФ и два уроженца Эфиопии. Признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено. Один человек с подозрением на патологию неинфекционной природы доставлен в городскую клиническую больницу, - сказала руководитель Амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

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