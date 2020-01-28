Новости

В Петербурге "Макдональдс" оштрафовали за продажу соуса 13:31
Прокуратура вынесла представление мэру Перми после ЧП в отеле 13:29
Украинский олигарх купил самую дорогую недвижимость в мире 13:28
В Волгограде будут судить медсестру за ожоги и увечье младенца 13:26
Родители, оставившие дочь в роддоме на пять лет, объявлены в розыск 13:22
В "Единой России" анонсировали проект об индексации пенсий ряда пенсионеров 13:18
В Сарове осквернили православный храм 13:18
Сергей Вязович доволен командным результатом на "Дакаре" 13:12
На месте крушения вертолета Коби Брайанта обнаружены останки трех тел 13:11
На родине Зеленского украли знамена частей-освободителей 13:03
Видео: иностранцы оценили "Буханку" дороже Vesta и чуть дешевле Aurus 13:00
Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан 12:58
Данные покупателей алкомаркетов "Красное & Белое" попали в Сеть 12:56
В Японии водитель автобуса заразился коронавирусом от китайских туристов 12:51
Петербург останется без туристских групп из Китая 12:50
В Крыму предложили ввести уголовную ответственность за самострои 12:49
В Прикамье мужчина взял кредит с помощью найденной на улице записки 12:43
Нижегородского коммунальщика, делающего снежных ангелов, сняли на видео 12:39
Для российского "Холопа" вводятся дополнительные сеансы в США и Канаде 12:32
В США найден новый вид аллозавров 12:26
В Москве снесли незаконный склад мусора 12:25
Лукашенко потребовал наладить работу АПК Витебской области 12:25
Суд признал банкротом пермского Трампа 12:19
Toyota запатентовала в России еще одну Corolla 12:17
Роскомнадзор: Действие Антипиратского меморандума продлено на год 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
28.01.2020 13:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура вынесла представление мэру Перми после ЧП в отеле

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)

По поручению начальника прокуратуры Пермского края об организации проверок на объектах с массовым пребыванием людей в ведомстве сделали вывод о недостатке контроля за управляющими компаниями со стороны администрации Перми. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, промежуточным итогом этих проверок стало вынесение представления мэру краевой столицы Дмитрию Самойлову.

Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС
В Перми закрыли подвальную гостиницу после трагедии с прорывом трубы

Контроль за сферой ЖКХ усилился после ряда коммунальных аварий, в том числе громкого случая о прорыве трубы отопления по улице Советской Армии, где в подвальном отеле погибли люди. Сообщается, что помимо этой аварии, в ночь с 19 на 20 января 2020 года случилась еще одна - затопило подвал жилого дома по улице Уральской. Помещения были коммерческими и использовались физическими лицами, но, к счастью, никто не пострадал.

"Факты порывов на тепловых сетях свидетельствуют о ненадлежащем исполнении обязанностей ответственными лицами территориальных администраций города Перми, возложенных на них в части проверки и оценки готовности потребителей тепловой энергии функционирования в зимних условиях, - говорится на сайте прокуратуры. - В целях предотвращения и исключения подобных ситуаций, действуя в защиту нарушенных прав граждан на благоприятные и комфортные условия проживания, главе города Перми внесено представление".

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Администрацию Волгограда через суд обязали снести аварийные дома

Дмитрию Самойлову предстоит организовать комиссионную ревизию всех вводов инженерных коммуникаций в подвалах жилых домов, простимулировать управляющие компании к обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона, привлечь виновных лиц к ответственности.

- Меры по устранению нарушений требуется принять незамедлительно, - сказали в прокуратуре.

"РГ" получила комментарий администрации Перми об этой ситуации.

- В соответствии с приказом Министерства энергетики РФ, ресурсоснабжающие организации ежегодно проверяют готовность домов к началу отопительного сезона и выдают соответствующие акты, - сказали в пресс-службе, - На основании действующего законодательства департаментом ЖКХ и районными администрациями осуществляется проверка паспортов готовности, где основным требованием является наличие опрессовки. Соответствующий акт дому по улице Советской Армии, 21 был выдан.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан
В "Единой России" анонсировали проект об индексации пенсий ряда пенсионеров
В США разрешили ужесточить выдачу грин-карт
В России могут ввести штраф за использование гаджетов за рулем
СК показал видео допроса отца, бросившего детей в Шереметьево
Спецрепортаж
Спецрепортаж
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов