Прокуратура вынесла представление мэру Перми после ЧП в отеле

По поручению начальника прокуратуры Пермского края об организации проверок на объектах с массовым пребыванием людей в ведомстве сделали вывод о недостатке контроля за управляющими компаниями со стороны администрации Перми. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, промежуточным итогом этих проверок стало вынесение представления мэру краевой столицы Дмитрию Самойлову.

Контроль за сферой ЖКХ усилился после ряда коммунальных аварий, в том числе громкого случая о прорыве трубы отопления по улице Советской Армии, где в подвальном отеле погибли люди. Сообщается, что помимо этой аварии, в ночь с 19 на 20 января 2020 года случилась еще одна - затопило подвал жилого дома по улице Уральской. Помещения были коммерческими и использовались физическими лицами, но, к счастью, никто не пострадал.

"Факты порывов на тепловых сетях свидетельствуют о ненадлежащем исполнении обязанностей ответственными лицами территориальных администраций города Перми, возложенных на них в части проверки и оценки готовности потребителей тепловой энергии функционирования в зимних условиях, - говорится на сайте прокуратуры. - В целях предотвращения и исключения подобных ситуаций, действуя в защиту нарушенных прав граждан на благоприятные и комфортные условия проживания, главе города Перми внесено представление".

Дмитрию Самойлову предстоит организовать комиссионную ревизию всех вводов инженерных коммуникаций в подвалах жилых домов, простимулировать управляющие компании к обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона, привлечь виновных лиц к ответственности.

- Меры по устранению нарушений требуется принять незамедлительно, - сказали в прокуратуре.

"РГ" получила комментарий администрации Перми об этой ситуации.

- В соответствии с приказом Министерства энергетики РФ, ресурсоснабжающие организации ежегодно проверяют готовность домов к началу отопительного сезона и выдают соответствующие акты, - сказали в пресс-службе, - На основании действующего законодательства департаментом ЖКХ и районными администрациями осуществляется проверка паспортов готовности, где основным требованием является наличие опрессовки. Соответствующий акт дому по улице Советской Армии, 21 был выдан.