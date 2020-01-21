Прокуратура Прикамья проверит все мини-отели после гибели пяти человек

Прокуратура Пермского края начала проверять все хостелы и мини-гостиницы в регионе. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Первыми начали проверку сотрудники прокуратуры Индустриального района Перми.

- Сегодня утром мы начали это делать, - говорит Юлия Гайнанова, старший помощник прокурора Прикамья. - Проверим не только в краевом центре, но и по всему региону.

Надзорные мероприятия продлятся до 15 февраля, тогда же будут подведены итоги проверок.

Напомним, что вчера, около двух часов ночи по местному времени, мини-отель "Карамель" был затоплен кипятком из прорвавшейся трубы тепломагистрали. При этом погибли пять человек, один из них ребенок. Еще шесть человек пострадали.

По факту гибели людей СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье 238 У К РФ, ведется расследование.