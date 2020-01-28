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28.01.2020 18:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде заключен под стражу глава Канавинского района

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Сегодня суд избрал меру пресечения в отношении главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода: он заключен под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщает СУ СК по региону.

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По версии следствия в прошлом году глава района Михаил Шаров и его заместитель Эдуард Цветков получили от предпринимателя и представляемых им лиц взятку в размере 150 тысяч рублей. В "сделку" входила торговля на территории района с нарушением установленного порядка, а также различного рода покровительство и попустительство по службе.

Свою вину Михаил Шаров не признал. Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Цветкова суд рассматривает. Расследование по уголовному делу, возбужденному по пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц), продолжается.

Примечательно, что бывшего главу Канавинского района Дмитрия Шурова дважды уволили с занимаемой должности в связи с уголовным делом.

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