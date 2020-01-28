Новый Kia Rio "спалился" в Санкт-Петербурге

В Сети появились фото хэтчбека в камуфляже, под которым скрывается обновлённый Kia Rio X-Line. Снимки, опубликованные lexx2604, были сделаны в Санкт-Петербурге. Напомним, в этом городе организовано производство кросс-хэтча.

Судя по тому, что передняя и задняя часть скрыты под матерчатой накидкой, - именно они станут объектом рестайлинга. По свидетельствам очевидцев, торпедо тоже скрыто от глаз за накладкой, поэтому ждём заметных изменений в салоне.

Kia Rio X-Line был представлен осенью 2017 года. Через несколько месяцев компания вынужденно обновила модель: клиентам не понравился низкий клиренс - всего 170 мм, какой же это кросс? После модернизации подвески в зависимости от размерности шин дорожный просвет был увеличен на 20-25 мм.

Rio X-Line предложен с бензиновыми двигателями объёмом 1.4 и 1.6 литра мощностью 100 и 123 л.с. Каждый из них может агрегатироваться как "автоматом", так и 6-ступенчатой МКП. Цена - от 889 900 рублей.

Ранее "Российская газета" публиковала снимки хэтчбека Kia Rio, который проходит дорожные испытания за границей. В отличие от питерского X-Line "иностранец" закамуфлирован основательнее.