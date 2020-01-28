Пропавший в Санкт-Петербурге актер Евгений Романцов нашелся

26-летний актер Евгений Романцов, который, по утверждению его друга, пропал в Северной столице России, куда они прибыли накануне из Москвы и пошли по питейным заведениям, обнаружился живым. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, актер "решил прогуляться по городу", никого о том не предупредив, так как "потерял телефон".

Нагулявшись, Евгений "отсыпался в отеле", по его словам.

Романцову, родившемуся в Запорожье, 26 лет. Окончил Московскую академию физической культуры и спорта и Школу драмы Германа Сидакова. Снялся в фильмах и сериалах "Молодежка", "Волевой прием" (Никита, главная роль), "Ивановы-Ивановы", "Новогодний экспресс", Саша, главная роль), "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", "Танцы насмерть".