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Пропавший в Санкт-Петербурге актер Евгений Романцов нашелся

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    28.01.2020, 16:46
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

26-летний актер Евгений Романцов, который, по утверждению его друга, пропал в Северной столице России, куда они прибыли накануне из Москвы и пошли по питейным заведениям, обнаружился живым. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: instagram.com/ orbakaite_k
Фото: Кристина Орбакайте отменила концерты из-за перелома ноги

По данным канала, актер "решил прогуляться по городу", никого о том не предупредив, так как "потерял телефон".

Нагулявшись, Евгений "отсыпался в отеле", по его словам.

Романцову, родившемуся в Запорожье, 26 лет. Окончил Московскую академию физической культуры и спорта и Школу драмы Германа Сидакова. Снялся в фильмах и сериалах "Молодежка", "Волевой прием" (Никита, главная роль), "Ивановы-Ивановы", "Новогодний экспресс", Саша, главная роль), "Лев Яшин. Вратарь моей мечты""Танцы насмерть".

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