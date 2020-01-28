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Актер Евгений Романцов пропал в Санкт-Петербурге

Новости
    28.01.2020, 14:51
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Молодой актер Евгений Романцов бесследно исчез в Санкт-Петербурге. О чем в полицию сообщил его друг.

Фото: Kinopoisk.ru
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По словам компаньона артиста, они вместе приехали в Северную столицу из Москвы, ночью "отправились по питейным заведениям", и "в какой-то момент актер исчез", передает РЕН ТВ. Уточнив: друг Романцова забил в набат, когда актер не вернулся в гостиницу

Романцову 26 лет. Родился в Запорожье. Окончил Московскую академию физической культуры и спорта и Школу драмы Германа Сидакова.

На счету - фильмы и сериалы "Молодежка", "Волевой прием" (Никита, главная роль), "Ивановы-Ивановы", "Новогодний экспресс", Саша, главная роль), "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" (Крижевский), "Танцы насмерть".

Ранее сообщалось, что нашлась советская и американская актриса Наталья Андрейченко, в субботу загадочно пропавшая в джунглях Мексики.

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