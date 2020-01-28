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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани арестовали хулиганов, преследовавших "Газель" со стрельбой

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Кубани Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Кубани
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Кубани

В Тбилисском районе Кубани полицейские задержали двоих молодых людей, устроивших накануне погоню со стрельбой за пассажирской "Газелью". По решению суда они арестованы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Причиной, напомним, стал конфликт с одним из пассажиров этого авто. Он произошел во время остановки обоих транспортных средств у придорожного кафе. Когда "Газель" отъехала, участники инцидента погнались за ней на ВАЗ-2110.

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Вскоре в дежурную часть отдела МВД по Тбилисскому району из салона микроавтобуса позвонила 55-летняя женщина. Она сообщила, что их преследует легковой автомобиль, при этом пассажир этой машины стреляет в воздух из пистолета.

Дальнейшие события развивались стремительно. ВАЗ-2110, совершая обгон, допустил наезд на ограждение, после чего столкнулся с "Газелью". От удара автобус опрокинулся, произошло возгорание, в результате ДТП четверо пассажиров, находившихся в салоне, получили травмы.

Весь вчерашний день сотрудники полиции выясняли обстоятельства ЧП. А сегодня стало известно и о задержании двух подвыпивших хулиганов, устроивших стрельбу с погоней. Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (ч. 1 ст. 212 УК РФ).

Дело находится в производстве следственного отдела ОМВД России по Темрюкскому району. "Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - прокомментировали в ГУВД по Кубани.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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