Начат поиск подрядчиков для постройки терминала аэропорта Бельбек

Аэропорт Симферополь объявил поиск потенциальных подрядчиков для строительства гражданского сектора аэропорта Бельбек в Севастополе. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

- В аэровокзальный комплекс войдут здание терминала, парковки для спецтехники и автомобилей пассажиров, - сказано в сообщении.

Гражданский сектор аэропорта Бельбек будет обслуживать бизнес-авиацию. Согласно проекту, площадь пассажирского терминала 860 квадратных метров. Здание аэровокзала будет одноэтажным. Перрон рассчитан на прием самолетов типа АН-24, Gulfstream V, Airbus A319, ТУ-204, ТУ-214 и вертолетов всех типов.

Заявки от компаний в рамках исследования рынка будут принимать до 13 февраля 2020 года, а затем объявят конкурс на строительство аэровокзала.

Отмечается, что пассажирский комплекс строится за счет частных средств компании "Международный аэропорт Симферополь".

Развитие гражданского сектора аэропорта Бельбека предусмотрено федеральной целевой программой развития Крыма. В 2014 году он стал аэродромом двойного назначения. В 2018 году силами Минобороны России на Бельбеке была реконструирована взлетно-посадочная полоса, которая теперь может принимать тяжелую транспортную авиацию и пассажирские лайнеры.