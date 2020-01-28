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28.01.2020 09:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Начат поиск подрядчиков для постройки терминала аэропорта Бельбек

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Аэропорт Симферополь объявил поиск потенциальных подрядчиков для строительства гражданского сектора аэропорта Бельбек в Севастополе. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

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- В аэровокзальный комплекс войдут здание терминала, парковки для спецтехники и автомобилей пассажиров, - сказано в сообщении.

Гражданский сектор аэропорта Бельбек будет обслуживать бизнес-авиацию. Согласно проекту, площадь пассажирского терминала 860 квадратных метров. Здание аэровокзала будет одноэтажным. Перрон рассчитан на прием самолетов типа АН-24, Gulfstream V, Airbus A319, ТУ-204, ТУ-214 и вертолетов всех типов.

Заявки от компаний в рамках исследования рынка будут принимать до 13 февраля 2020 года, а затем объявят конкурс на строительство аэровокзала.

Отмечается, что пассажирский комплекс строится за счет частных средств компании "Международный аэропорт Симферополь".

Развитие гражданского сектора аэропорта Бельбека предусмотрено федеральной целевой программой развития Крыма. В 2014 году он стал аэродромом двойного назначения. В 2018 году силами Минобороны России на Бельбеке была реконструирована взлетно-посадочная полоса, которая теперь может принимать тяжелую транспортную авиацию и пассажирские лайнеры.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым Симферополь

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