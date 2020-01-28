SpaceX вновь отложила запуск группы интернет-спутников Starlink

Плохая погода помешала компании SpaceX запустить ракету-носитель Falcon 9 c 60 микроспутниками. Старт Starlink с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) перенесен на среду, 29 января. Об этом SpaceX сообщила в Twitter.

Это уже второй раз, когда погодные условия препятствуют запуску аппарата. Изначально старт был запланирован на 24 января.

Напомним, на околоземной орбите планируют разместить большое количество малых спутников (весом до 500 килограммов), что позволит обеспечить широкополосным (высокоскоростным) интернетом всех желающих.

Напомним, в мае прошлого года ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту первые 60 спутников в рамках миссии Starlink, нацеленной на создание спутниковой сети следующего поколения. К середине 2020-х годов спутников должно быть около 12 тысяч.