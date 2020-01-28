В FAW назвали дату появления новых моделей в России

Компания FAW планирует в 2020 году привезти в Россию две новинки. Это кроссовер X60 (Т77) и седан С-класса. Они должны появиться в дилерской сети осенью, сообщается в пресс-релизе, поступившем в "РГ". Подробности о новых моделях не приводятся.

FAW T77 - один из новейших кроссоверов компании в Китае. Его дебют на местном рынке под брендом Bestune состоялся осенью 2018 года. Какой будет машина для российского рынка, неизвестно, но в Поднебесной ее главной особенностью стал виртуальный помощник, который в виде голограммы появляется над торпедо.

"Ассистент" понимает голосовые команды водителя и готов управлять мультимедийной и климатической системами, люком на крыше и прочими опциями. Под капотом у T77 - безальтернативный бензиновый турбомотор 1.2 мощностью 143 л.с.

Что касается седана, то его в компании ранее уже анонсировали, причем по доступной цене - от 549 000 рублей. Речь идет о четырехдверке Besturn B30 размером с Geely Emgrand 7 на старой платформе VW Jetta. В Китае он продается с мотором 1,6 литра мощностью 108 л.с. с 5-ступенчатой "механикой" или 6-диапазонным "автоматом".

Сейчас в линейке FAW в России представлены два кроссовера. Besturn Х80 и Besturn Х40. В целом они разошлись тиражом 1 519 единиц - это на 7% больше, чем в 2018-м.