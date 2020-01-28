В Госдуме назвали антироссийской акцией слова Зеленского о Второй мировой

Свое заявление Зеленский сделал во время визита в Польшу. Он не только обвинил СССР, но и перечислил украинцев, участвовавших в операции по освобождению Освенцима. Впрочем, опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной армии.

- Это звучит как спланированная политическая антироссийская акция, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Обвинения президента Украины в адрес СССР, по его словам, являются "вопиющей ложью" и очередным шагом на пути к национальной катастрофе.

- Руководство Украины так старается угодить хоть кому-то на Западе, которому Киев изрядно надоел, - заявил депутат, которого цитирует РИА Новости, - что готово транслировать самую гнусную ложь, искажая события Второй мировой.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина считает, что Зеленский в данном случае "продемонстрировал неспособность отстаивать достоинство не только Украины, которая была частью СССР, но даже собственной семьи, своего деда, ветерана Красной Армии".

По ее словам, это следствие отсутствия политической воли.

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет счел заявления украинского президента предательством. Зеленский, по его словам, стал жертвой "вируса национализма".

- Зеленский фактически предал тех людей, которые погибли, освобождая Советский Союз, и в том числе украинские земли, от фашистов, - подчеркнул парламентарий.

Шеремет посоветовал Зеленскому приехать в Россию и побывать в архивах, чтобы больше не транслировать чистую ложь и не перевирать историю во имя своих сиюминутных выгод и интересов.