Президент Украины Владимир Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. С таким заявлением он выступил в Польше во время своего визита. Выступление Зеленского транслировалось украинским телеканалом Newsone.

Также он не упомянул об освобождении концлагеря Освенцим Красной армией, сосредоточившись только на участии в этом этнических украинцев.

Выступление Зеленского укладывается в стилистику польских заявлений. В последнее время Варшава неоднократно пыталась сделать СССР виновником начала Второй Мировой войны и оккупации Польши после 1945 года. Более того, лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский даже потребовал от России компенсации за ущерб, нанесенный Польше.

В ответ МИД РФ напомнил, что при освобождении Польши погибло 600 тысяч советских солдат.