Василий Уткин раскрыл зарплату Александра Кокорина в "Зените"

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин раскрыл зарплату нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Уткин заявил в прямом эфире радио "Эхо Москвы", что после того, как футболист, еще находясь в колонии, продлил контракт с питерским клубом, то стал получать 20 тысяч рублей в месяц. "Существует информация, неофициальная и неопровергнутая, что, когда Кокорин перешел в "Зенит", он получал 5 млн долларов или евро в год. Кокорин говорил, что готов играть бесплатно, но совсем бесплатно-то нельзя по закону. Кокорин сейчас получает 20 тысяч рублей по контракту. Я точно знаю", - сказал Уткин.

Летом контракт футболиста с клубом истекает. В настоящее время "Зенит" рассчитывает отправить футболиста в "Сочи" на правах аренды. Клубы уже обо всем договорились, но сам Кокорин и его агент против. Также в услугах Кокорина заинтересован и наставник питерцев Сергей Семак.