Новости

В джунглях Перу найден необычный монолит с "пернатой кошкой" 12:08
В Охотском море затонул исчезнувший рыболовный траулер 12:07
В Ростове-на-Дону проведут испытания белорусских электробусов 12:00
Электронные визы в ДФО смогут получить граждане 53 стран 11:58
ЦБ планирует первые сделки по продаже "Открытия" на 2021 год 11:57
Бросивший детей в Шереметьево мужчина пришел в СК с повинной 11:54
Более 10 тысяч человек ликвидируют последствия снегопада в центре Москвы 11:51
Бывший король Бельгии Альберт II признал внебрачного ребенка 11:42
Пермские ученые создали биодизельное топливо из отходов 11:32
На Кубани арестовали хулиганов, преследовавших "Газель" со стрельбой 11:27
На Камчатке отец сломал челюсть непослушному сыну 11:25
В Подмосковье объединят два министерства 11:15
ЦОДД: Движение на дорогах Москвы станет свободнее после 19:30 11:15
Медучреждения в регионах ДФО подготовились к борьбе с коронавирусом 11:14
Ушел из жизни создатель активной защиты для танков Василий Бакалов 11:14
В Прикамье бухгалтера гимназии осудили за хищение пяти млн рублей 11:12
Василий Уткин раскрыл зарплату Александра Кокорина в "Зените" 11:05
Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию о помиловании Наамы Иссахар 11:03
В России могут ввести штраф за использование гаджетов за рулем 11:00
Ученые развеяли миф о "топографическом кретинизме" 10:57
В 2019 году россияне взяли рекордное число автокредитов 10:44
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 10:32
Пять ситуаций, которые больше всего бесят водителей 10:29
Ученые обнаружили в воздухе опасные споры грибка 10:28
В Москве мужчина изнасиловал и убил пенсионерку 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
28.01.2020 11:05
Рубрика: Спорт

Василий Уткин раскрыл зарплату Александра Кокорина в "Зените"

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин раскрыл зарплату нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Кокорин не полетел на сбор с "Сочи"

Уткин заявил в прямом эфире радио "Эхо Москвы", что после того, как футболист, еще находясь в колонии, продлил контракт с питерским клубом, то стал получать 20 тысяч рублей в месяц. "Существует информация, неофициальная и неопровергнутая, что, когда Кокорин перешел в "Зенит", он получал 5 млн долларов или евро в год. Кокорин говорил, что готов играть бесплатно, но совсем бесплатно-то нельзя по закону. Кокорин сейчас получает 20 тысяч рублей по контракту. Я точно знаю", - сказал Уткин.

Летом контракт футболиста с клубом истекает. В настоящее время "Зенит" рассчитывает отправить футболиста в "Сочи" на правах аренды. Клубы уже обо всем договорились, но сам Кокорин и его агент против. Также в услугах Кокорина заинтересован и наставник питерцев Сергей Семак.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Скандал вокруг Кокорина и Мамаева

Главное сегодня

Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В США разрешили ужесточить выдачу грин-карт
В России могут ввести штраф за использование гаджетов за рулем
Брошенных в Шереметьево детей привезут в Хабаровск до конца недели
В Идлибе боевики готовят провокации с применением хлора
Утрата
Утрата
Легенда НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Фигурное катание
Фигурное катание
Российские фигуристы выиграли все "золото" чемпионата Европы