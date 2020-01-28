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28.01.2020 10:11
Рубрика: Спорт

Решение о будущем Кокорина будет принято в среду

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Будущее нападающего "Зенита" Александра Кокорина станет известно в среду, 29 января. Именно в этот день будет принято окончательное решение, где же игрок проведет весеннюю часть сезона РПЛ.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В настоящее время сам футболист и его агент категорически против перехода на правах аренды в "Сочи", несмотря на то, что Кокорину будет непросто пробиться в основной состав "Зенита", учитывая высокую конкуренцию в линии атаки.

Ранее футбольный клуб "Сочи" уже заявил, что достиг договоренности с "Зенитом" об аренде Кокорина до конца нынешнего сезона. Позже это подтвердил и генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. Однако сам футболист не готов к переходу, о чем заявил его агент. Также на Кокорина рассчитывает и главный тренер питерского клуба Сергей Семак.

Как сообщает "СЭ", окончательное решение по этому вопросу будет принято в среду, 29 января. Пока Кокорин не полетел с "Сочи" на сбор в Турцию и ожидает развязку этой истории. Вполне возможно, что из-за несогласия с решением руководства футболист может быть отправлен в "Зенит-2".

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