Решение о будущем Кокорина будет принято в среду

Будущее нападающего "Зенита" Александра Кокорина станет известно в среду, 29 января. Именно в этот день будет принято окончательное решение, где же игрок проведет весеннюю часть сезона РПЛ.

В настоящее время сам футболист и его агент категорически против перехода на правах аренды в "Сочи", несмотря на то, что Кокорину будет непросто пробиться в основной состав "Зенита", учитывая высокую конкуренцию в линии атаки.

Ранее футбольный клуб "Сочи" уже заявил, что достиг договоренности с "Зенитом" об аренде Кокорина до конца нынешнего сезона. Позже это подтвердил и генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. Однако сам футболист не готов к переходу, о чем заявил его агент. Также на Кокорина рассчитывает и главный тренер питерского клуба Сергей Семак.

Как сообщает "СЭ", окончательное решение по этому вопросу будет принято в среду, 29 января. Пока Кокорин не полетел с "Сочи" на сбор в Турцию и ожидает развязку этой истории. Вполне возможно, что из-за несогласия с решением руководства футболист может быть отправлен в "Зенит-2".