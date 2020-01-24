СМИ: "Зенит" убедил Кокорина перейти в "Сочи"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин все же продолжит карьеру в футбольном клубе "Сочи". Как сообщает Metaratings.ru, руководству клуба из Санкт-Петербурга все же удалось убедить футболиста, что на данном этапе карьеры ему пойдет на пользу переход в этот клуб. Издание сообщает, что Кокорин присоединится к новой команде на втором сборе, который сочинцы проведут в Турции с 27 января по 8 февраля.

Ранее о переходе Кокорина на правах аренды до конца сезона сообщил официальный сайт "Сочи", а затем эту информацию подтвердил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. О пользе перехода в сочинский клуб высказался даже главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Ранее агент футболиста заявлял, что Кокорин в "Сочи" не перейдет, а главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о том, что не хочет расставаться с этим игроком и даже доверил ему капитанскую повязку в первом контрольном матче питерцев, в котором Кокорин оформил хет-трик.