9 мая 2020 года исполняется 75 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этот день все мы вновь ощутим себя гражданами единого Отечества, которых объединяют общая история, общая гордость и общая боль.

Беларуси и России Великая Отечественная война принесла неисчислимые беды и людские потери. На белорусской земле погиб каждый третий ее житель, и в ответ на зверства оккупантов возникло самое мощное в истории человечества партизанское движение. Россия стала полем наиболее кровопролитных и самых значительных военных операций - Сталинградской битвы и сражения на Курской дуге. Оборона Севастополя, блокада Ленинграда - примеры того, что не только Красная армия, но и мирное население не осталось в стороне от военных действий, всеми силами приближая День Победы. Свой вклад в разгром врага внесли все республики Советского Союза - и на фронте, и в тылу.

Огромная цена, которой досталась Победа, никогда не позволит белорусам и россиянам мириться с предпринимаемыми в последнее время попытками героизации нацизма, с неприемлемой для нас идеологией западного мира, сознательно и целенаправленно искажающей причины, ход и итоги войны, с действиями, направленными на разрушение послевоенного устройства мира.

Последнее стало особенно актуальным в свете мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Они со всей очевидностью высветили целый ряд общемировых тенденций, которые не делают мир более безопасным, а потому вызывают в наших странах обоснованную озабоченность. Речь идет о ярко выраженном стремлении некоторых стран к формированию однополярного мира, попыткам доминирования одного государства над всеми остальными.

Как результат, на наших глазах происходит слом архитектуры международной безопасности, обусловленный разрушением системы международных обязательств. 2 августа 2019 года прекратил свое действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ставший в свое время историческим прорывом в деле прекращения гонки вооружений. А само словосочетание "гонка вооружений" вновь возвращается в нашу действительность.

В одном ряду с этими тенденциями стоят факты преследования в ряде государств ветеранов войны, воевавших в рядах Красной армии, и возвеличивания в противовес им ветеранов подразделений, воевавших на стороне гитлеровской Германии. Для народов Беларуси и России подобные кощунственные действия неприемлемы.

До тех пор, пока живы прошедшие через войну люди, мы будем через них ощущать ее как часть нашей личной судьбы. И с каждым годом, по мере того как они неумолимо уходят, в нас все сильнее желание обеспечить их благополучие и выразить тем самым нашу признательность за завоеванную в далеком сорок пятом Победу.

В Беларуси и России многое сделано в плане законодательного закрепления прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны. Но едва ли не больше, чем социально-правовая защищенность, ветеранам необходимо наше непреклонное стремление уважать и сохранять историческую правду. Нам важно, чтобы ощущение сопричастности к подвигу народа-победителя, память о героях, ценою жизни отстоявших свободу и независимость Родины, не померкли с годами, чтобы молодежь наших стран продолжала ощущать добытую в боях Победу как часть своей личной судьбы.

Для того чтобы это произошло, необходимо конкретными действиями воспитать у нового поколения граждан наших стран уважение к истории Родины и творившим ее людям. Именно поэтому Парламентское Собрание призывает всех неравнодушных к истории и судьбе нашего общего Отечества людей реальными делами доказать свою верность идеалам и принципам, сделавшим возможным Победу советского народа в Великой Отечественной войне. Вкладом союзных парламентариев станет расширение мер адресной поддержки ветеранов, а также законодательное противостояние "размыванию" исторической правды.

Реализуя полномочия представительного органа Союзного государства, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России отстаивает и впредь будет отстаивать сложившуюся после Великой Победы систему международной безопасности, в том числе используя в этих целях трибуны международных парламентских организаций.

Мы выступаем за постоянный и равноправный диалог, цель которого - мир и безопасность для нынешнего и будущих поколений всех без исключения государств, и призываем парламентариев всех стран присоединиться к процессу налаживания этого диалога.

21 ноября 2019 года г.

Санкт-Петербург