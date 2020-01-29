Адвокат: Историк Соколов принимал лекарства, вызывающие агрессию

Накануне убийства Анастасии Ещенко историк Олег Соколов принимал лекарственные препараты, которые могли вызвать приступ неконтролируемой агрессии. Об этом заявил Александр Почуев, адвокат историка, обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ.

Напомним, накануне стали известны результаты экспертизы Соколова. Его признали вменяемым.

Адвокат Соколова говорит, что результаты экспертизы его не удивили, он и раньше не сомневался во вменяемости своего подзащитного.

Тем не менее, сторона защиты намерена настаивать на проведении дополнительной фармакологической экспертизы, которая могла бы ответить на вопрос, как конкретно лекарственные препараты повлияли на историка.

Напомним, в ноябре прошлого года известного историка Олега Соколова выловили из реки Мойки. В рюкзаке ученого нашли отрубленные женские руки. Жертвой убийства оказалась аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко. Сам Соколов в момент, когда его задержали был пьян.

Он признался, что расстрелял девушку, а потом расчленил ее и стал по частям сбрасывать в Мойку. Случившееся он объяснил личными мотивами.