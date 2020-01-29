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29.01.2020 04:39
Рубрика: В мире

Число инфицированных новым коронавирусом в Малайзии достигло семи

Три новых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлено в Малайзии. Общее число заболевших достигло семи. Как информирует издание Star, все инфицированные являются гражданами КНР.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
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Ранее сообщалось о том, что положительная реакция на вирус была получена у 66-летнего мужчины, приехавшего в Малайзию из Сингапура. Также заболевание было диагностировано у членов его семьи.

Напомним, число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй за сутки выросло на четверть и достигло 131. Всего заражены - 5515 человек.

Коронавирус стремительно распространяется по всему миру. Заболевшие, помимо Малайзии, выявлены в Австралии, Вьетнаме, Германии, Италии, Камбодже, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, на Шри-Ланке и Японии.

В мире Юго-Восточная Азия Малайзия Общество Здоровье Распространение нового коронавируса

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