Три случая заражения новым короновирусом зафиксированы в Малайзии

Минздрав Малайзии заявил о выявлении трех случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. По информации Reuters, положительная реакция на вирус была получена у 66-летнего мужчины, приехавшего из Сингапура. Также заболевание диагностировано у членов его семьи.

Ранее о первом случае инфицирования сообщили власти Австралии. Заболевший приехал на Зеленый континент из китайского города Ухань.

К настоящему моменту новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае заразились 1287 человек. Скончался 41 инфицированный. Подавляющее большинство случаев было зафиксировано в столице центральной провинции Хубэй - Ухани и его окрестностях, а также среди лиц, которые посетили этот город, где в самом конце 2019 года были зафиксированы первые случаи заражения. Вирус распространился за границу, в том числе в Южную Корею, Японию, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Францию и США.