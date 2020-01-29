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29.01.2020 03:53
Рубрика: В мире

Две тысячи кофеен Starbucks прекратили работу в КНР из-за короновируса

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Компания Starbucks закрыла более двух тысяч своих кофеен, находящихся в Китае, из-за эпидемии коронавируса в стране. Это больше половины заведений данной американской сети в КНР.

Фото: iStock
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Китай является вторым по величине рынком Starbucks после США. Генеральный директор компании Кевин Джонсон заверил, что компания намерена информировать акционеров о развитии событий, передает РИА Новости.

Другая американская компания - Apple - ограничила служебные поездки своих сотрудников в Китай до уровня, "критически необходимого для бизнеса". Как рассказал глава Apple Тим Кук, работа по крайней мере одного из предприятий американской компании в КНР приостановлена. Также закрыты магазины розничной торговли партнеров организации.

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй за сутки выросло на четверть. По последним данным, скончался уже 131 заболевший. Всего заражены - 5515 человек. Комитет по здравоохранению КНР прогнозирует, что пик распространения коронавируса в Китае наступит примерно через неделю, но масштабного роста не будет.

В мире Восточная Азия Китай Экономика Бизнес Крупные компании Компании Информационные технологии Apple Распространение нового коронавируса

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