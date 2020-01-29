Две тысячи кофеен Starbucks прекратили работу в КНР из-за короновируса

Компания Starbucks закрыла более двух тысяч своих кофеен, находящихся в Китае, из-за эпидемии коронавируса в стране. Это больше половины заведений данной американской сети в КНР.

Китай является вторым по величине рынком Starbucks после США. Генеральный директор компании Кевин Джонсон заверил, что компания намерена информировать акционеров о развитии событий, передает РИА Новости.

Другая американская компания - Apple - ограничила служебные поездки своих сотрудников в Китай до уровня, "критически необходимого для бизнеса". Как рассказал глава Apple Тим Кук, работа по крайней мере одного из предприятий американской компании в КНР приостановлена. Также закрыты магазины розничной торговли партнеров организации.

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй за сутки выросло на четверть. По последним данным, скончался уже 131 заболевший. Всего заражены - 5515 человек. Комитет по здравоохранению КНР прогнозирует, что пик распространения коронавируса в Китае наступит примерно через неделю, но масштабного роста не будет.